Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras anunciar Puig que el próximo martes se reunirá con la ministra de Hacienda, a la que exigirá una solución "inmediata y legal" para las entregas a cuenta a las comunidades autónomas porque "es absolutamente necesario para garantizar la tesorería y el buen funcionamiento de las arcas" del Gobierno valenciano.

"Me parece que va por la senda por la que debe ir. El presidente está avanzando en ese camino que nosotros ayer también propusimos al conseller (de Hacienda) Vicent Soler, que es que el Gobierno de España debe comenzar a ponerse las pilas en lo que es la financiación de las comunidades autónomas", ha apuntado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Oltra ha insistido en que debe transferir a la Comunitat Valenciana 730 millones de euros, 450 por las entregas a cuenta del modelo de financiación y 280 correspondientes al IVA de 2017 que aún está pendiente de transferir. "Son 730 millones que ahora mismo nos permitirían poder llenar un poco los pulmones de oxígeno", ha aseverado.

Por ello, considera que el hecho de que el presidente haya pedido esa reunión con la ministra "está más que justificado". "Y va en esa línea que decimos de apretar al Gobierno valenciano porque nosotros no tenemos un problema de gasto, gastamos muy por debajo de la media de España en servicios sociales, políticas activas de empleo o medioambientales. No tenemos un problema de gasto, sino de ingresos", ha reiterado la vicepresidenta.

"El primer paso es que nos paguen lo que nos deben, el segundo paso es que se arregle ese sistema de financiación que maltrata a los valencianos y afecta a servicios básicos", ha proseguido Oltra, que ha subrayado que "quien tiene la responsabilidad de esto es el Gobierno de España, que está en una inacción que no está justificada por estar en funciones".

En este sentido, ha recordado que "la vida no está en funciones, la sanidad no está en funciones, la educación no está en funciones". "Las comunidades no estamos en funciones y la vida de la gente, tampoco", ha concluido.