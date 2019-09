El regidor tuvo un encuentro dos días después del paso de la granizada con los peritos y gerentes de las dos cooperativas que agrupan al 95 por ciento de los agricultores del municipio, la Cooperativa de Aderezo Aceitunas de Mesa Getsemaní y la Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA) Olivarera de Pedrera, con unos 400 socios entre ambas.

Tras dicho encuentro, Nogales lamentó que "se ha perdido prácticamente toda la aceituna de verdeo", la que se destina a aceituna de mesa, cuya campaña empieza de forma oficial este lunes, y que los agricultores han situado los daños causados por la tormenta en torno a un 75 por ciento de la cosecha.

"El verdeo prácticamente está perdido y la aceituna que no se ha caído al suelo, los agricultores creen que se acabará cayendo y no se llegará a poner negra para el aceite. No madurará", concluyó entonces el alcalde.