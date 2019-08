José Avilés, más conocido por sus vecinos de Carmona (Sevilla) como Pepe, nunca pensó que las obras de ampliación de su vivienda le reportarían una sorpresa de dimensiones históricas: un tesoro arqueológico en el jardín de su casa. En pleno corazón de la región Bética que vio nacer a grandes emperadores como Adriano o Trajano, ha encontrado en su parcela sin esperarlo el acceso a una cámara funeraria de la época romana en perfecto estado de conservación.

El hallazgo, que asombró a todos cuantos lo presenciaron, se produjo cuando llevaban a cabo una rehabilitación de una vivienda que implicaba un rebaje del terreno y la demolición de un fragmento de un muro. Al retirarlo, la insospechada joya arqueológica quedó a la vista: un hueco, un foso de algo menos de un metro cuadrado a través del que se atisbaba un arco y el acceso a una segunda estancia abovedada.

Nada más tomar conciencia de la relevancia del hallazgo, avisaron al Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Carmona, que envió a un especialista para corroborar la relevancia de la estructura, que cuenta con un revestimiento bien conservado y con motivos geométricos, además de ocho nichos y seis urnas con restos humanos.

"Me preocupan más los vivos que los muertos", apunta Pepe ante la posible "truculencia" de vivir al lado de una cámara funeraria con huesos cremados y señala que para él y su familia este descubrimiento es "un orgullo". En este sentido, afirma que les gustaría integrar la estructura recién descubierta en el resto de la vivienda, cuyas obras continuarán en los próximos días, ya que es perfectamente compatible.

Ahora, tras el inesperado e impactante descubrimiento, a Pepe y a su familia les gustaría mantener la cámara abierta y accesible, aunque explica que existen varias opciones y que todavía no hay una decisión tomada, ya que ignoran cuáles son los costes de restauración, quién debe sufragarlo o qué mantenimiento necesita.

