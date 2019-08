Al respecto, y a preguntas de los medios en Alicante, Baldoví ha asegurado que Compromís designó a Xambó pero que este no traslada la opinión de la formación. Por ello, ha pedido "escuchar claramente" sus palabras porque "desde su independencia, en algunos casos puede tener cierta razón".

No obstante, ha remarcado: "No representa el sentir de Compromís, porque este no es un tema que Compromís haya abordado", y ha incidido en que el consejero ha expresado "su opinión" y que, por tanto, es "absolutamente respetable".

MIEMBROS INDEPENDIENTES

En esa misma línea se ha pronunciado el Síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, quien ha reiterado que los miembros del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) son "independientes".

"Sus manifestaciones, por tanto, les representan únicamente a ellos", ha alegado Ferri que ha precisado que el trabajo de Compromís "se centra en potenciar nuestros medios garantizando los recursos necesarios".