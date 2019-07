En rueda de prensa, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha explicado que, desde su creación en septiembre de 2018, la nueva agencia "no ha registrado actividad alguna para la que fuecreada por lo que Sevilla, a día de hoy, carece de ente alguno que,administrativamente, trabaje por el turismo y vele por el mismo".

"Roza lo surrealista que, siendo el turismo uno de los principales motores de la ciudad, en estos momentos no haya ningún organismo municipal que esté trabajando en esa área que tendría que ser prioritaria, fundamental e imprescindible", ha explicado Pérez.

Además, insiste en que Espadas ha sumido a la ciudad en un modelo turístico que "presenta numerosos desequilibrios, que se basa, únicamente, en datos cuantitativos y olvida los cualitativos". "Esos que está produciendo que no estemos ofreciendo un turismo de calidad y tengamos a un alcalde más preocupado en la estadística que en los medidores de excelencia", añade Pérez.

Por eso, el Partido Popular muestra su preocupación por que estanueva agencia no esté desarrollando la misión para la que fue creaday el turismo "no esté siendo gestionado bajo los parámetros de calidadque debe ofrecer Sevilla".

Por ejemplo, se pregunta si se está trabajando para que la oferta sea diversificada y no se concentre en el mismo lugar "con los inconvenientes que esto genera para los vecinos" o si se está abordando la proliferación de los apartamentos turísticos que, "si bien no son un problema, si pueden serlo si no se ordenan".

"Esta situación está generando mucha incertidumbre en el sector y en lostrabajadores municipales y esto no es bueno para nadie y menos paralos intereses de la ciudad. Si no es capaz de regular y solucionar una situación jurídica que se eterniza en el tiempo, difícilmente va a poder trabajar en lo que debería ser una de sus prioridades el turismo, que puede y debe generar riqueza y empleo para los sevillanos", concluye.