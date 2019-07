Así lo ha indicado la titular de este departamento autonómico, Rosa Pérez Garijo, durante el acto en el que Almudéver, que a finales de este mes de julio cumplirá cien años, ha firmado en el libro de honor de esta conselleria y ha recordado su experiencia como combatiente en la contienda española.

En esta convocatoria ha estado presente también la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Belén Cardona, y miembros de distintas asociaciones que trabajan por la memoria democrática en la Comunitat Valenciana. Tras el homenaje, la consellera se ha reunido con representantes de estas entidades, una treintena, y ha recibido de ellas propuestas para trabajar en el ámbito de la memoria histórica y la calidad democrática.

"Josep Almudéver fue una de las personas que luchó porque este país volviera a tener derechos democráticos y libertades, las que tenemos ahora. Representa la memoria viva de esa historia que hay que recordar y tener muy presente precisamente para poder avanzar en una democracia más llena y más justa", ha afirmado Pérez Garijo.

La consellera ha destacado también que el homenaje a este brigadista internacional se celebre el 18 de julio, día que coincide con el inicio de la Guerra Civil. "Un día que no es casual. El 18 de julio es una fecha que nadie tiene que olvidar y que constituye un ataque a aquello que fueron las instituciones democráticas de nuestro país", ha señalado Pérez Garijo.

La responsable autonómica ha resaltado que actos como el celebrado este jueves deben servir también "para recordar que los derechos nunca están garantizados por siempre jamás. "Es muy importante tener muy claro cuál es nuestro pasado porque la historia no se vuelva a repetir", ha insistido en este sentido.

Por su parte, Almudéver, que ha agradecido el reconocimiento recibido y lo ha considerado "formidable", ha comentado que prefiere no hablar de Guerra Civil porque, en su opinión, no fue un conflicto armado entre españoles sino "internacional", una guerra con presencia de muchos países en la cual "estaba todo el mundo".

Así, el excombatiente ha destacado que en esta contienda

participaron tropas nazis venidas de Alemania y fascistas italianas para apoyar al bando franquista. "Cómo es posible decir que esto era una guerra civil", ha preguntado, al tiempo que ha indicado: "Nunca en la vida".

"La mentira más grande es que aquello fue una guerra civil", ha agregado Almudéver, que ha señalado que la lucha como miliciano "representa la voluntad del pueblo trabajador español". Ha considerado que cuando combatió "había que defender esto fuera como fuera de los fascistas".

Josep Almudéver ha explicado que se alistó voluntariamente al ejército republicano cuando aún no había cumplido los 17 años -le faltaban dos semanas- y ha hablado de su salida de València con la columna Pablo Iglesias para tomar parte de la 129 Brigada Internacional.

El brigadista ha recordado, asimismo, como el Gobierno francés no entregó las armas compradas por el Gobierno republicano, amparándose en que no se lo permitió el Comité de No-Intervención, atendiendo al pasaje que relata en su libro 'El Pacto de no Intervención. Pobre República. Memorias del miliciano y brigadista internacional José Almudéver Mateu', del que ha entregado un ejemplar firmado a Rosa Pérez Garijo.

La consellera ha hecho extensible el reconocimiento ofrecido a Almudéver a todas las asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria democrática y por la reparación de las víctimas del franquismo. De este modo, ha agradecido la labor de todas aquellas personas que lucharon por los derechos de los que hoy en día disfruta la sociedad.

"Ese gesto, era una cuestión pendiente de las instituciones desde hace muchos años", ha dicho Pérez Garijo, que ha recordado que el brigadista fue reconocido también por la Diputación de Valencia en el anterior mandato, durante el cual ella era responsable de Memoria Histórica en esta corporación provincial.

ASOCIACIONES MEMORIALISTAS

Durante la reunión con los representantes de unas treinta asociaciones por la memoria democrática y la dignificación de las víctimas del franquismo, estos han agradecido a Rosa Pérez Garijo el trabajo realizado en la Diputación de Valencia en este ámbito. Asimismo, le han trasladado reivindicaciones y proyectos con vistas a la nueva legislatura en la Generalitat.

La consellera se ha comprometido con estos colectivos a ir desarrollando durante los próximos cuatro años acciones como las exhumaciones, la retirada de los vestigios franquistas y la oficina de atención a las víctimas del franquismo.