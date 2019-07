A través de un comunicado, el portavoz naranja ha informado que la respuesta escrita de 15 de julio ofrecida por el gobierno a la pregunta realizada el 4 de julio por el grupo naranja "no responde a lo que Cs pedía".

"Solicitábamos conocer las obras sobre el patrimonio financiadas con el importe de esa transferencia realizada al ICAS en virtud del convenio suscrito el 5 de diciembre entre Ayuntamiento, Patronato y el ICAS", ha aclarado Pimentel. Asimismo, el portavoz de Cs ha recordado que también se pedía información sobre la puesta en marcha de la comisión de seguimiento prevista en ese convenio, sus miembros y las catas de las reuniones, "si las hubiese habido".

Asegura que "el gobierno intenta confundirnos hablándonos del convenio para el período 2019-2022, cuyos firmantes eran sólo Ayuntamiento y Patronato". "O bien Espadas y el responsable de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, desconocen los términos del convenio firmado para 2018 o, simplemente, que es lo que nos preocupa más, es que se le quiere tomar el pelo a los sevillanos", ha criticado.

Así, entiende que hay "un total oscurantismo en este asunto" y añade que "no sólo no se quiere dar la información" al grupo municipal de Cs, sino que "tampoco se le ha dado durante el 2018 al Patronato y se puede comprobar viendo las actas de sus reuniones".

Así las cosas, el portavoz del partido liberal en el Consistorio hispalense ha advertido de que "ese oscurantismo no puede continuar". "Tiene que haber transparencia y, si Espadas no rectifica, Ciudadanos no va a parar mientras no se justifique hasta el último céntimo que se ha sacado del Alcázar", concluye.