Una delegación de la 'East China University of Science and Technology' (ECUST) visita la Universidad de Sevilla UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Universidad de Sevilla (US) ha recibido la visita de una delegación de la East China University of Science and Technology (Ecust), de Shanghai con el objetivo de reforzar los lazos de colaboración.

Según ha informado la US en un comunicado, ambas instituciones ya tienen en marcha programas de movilidad bilateral para una decena de estudios de grado y doctorado.

La delegación de la Ecust ha estado compuesta por investigadores de las áreas de Farmacia, Química, Ingeniería (fundamentalmente Química) y Materiales. En su estancia en la US han tenido la oportunidad de visitar el rectorado, así como el IBIS, el Campus Reina Mercedes, la ETS de Ingeniería y los Institutos de Ciencias de Materiales e Investigaciones Químicas.

Junto a las autoridades académicas, profesores e investigadores de la US han tenido la oportunidad de encontrarse con sus colegas de la Ecust para estudiar posibles colaboraciones científicas en el futuro. Estas podrán plasmarse en proyectos de investigación conjuntos o en la cotutela de tesis doctorales.