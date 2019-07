La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que el Gobierno valenciano "no ha aprobado ninguna operación nunca" del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sino el reglamento genérico de esta entidad, con lo que "difícilmente puede haber conflicto de intereses" y ha asegurado que el presidente, Ximo Puig, les ha dado todas las explicaciones y está dispuesto a comparecer en Les Corts para dárselas también a la oposición.

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno al ser preguntada por la valoración que realizan de la operación financiera del IVF con un grupo empresarial en el que tiene acciones Puig, en referencia al Grupo Zeta y al periódico Mediterráneo, por la que PP y Ciudadanos han pedido que el 'president' acuda a Les Corts.

"Ha informado al Consell de este tema, ha ofrecido todas las explicaciones", ha indicado, recordando que el director del IVF, Manuel Illueca, ya ha dado cuenta de los detalles técnicos. En todo caso, ha remarcado que "el Consell no ha aprobado ninguna operación nunca, no es competencia del Consell, por lo que difícilmente puede haber conflicto de intereses en este caso", en el que se dio luz verde a un reglamento general "que no tiene ninguna particularidad".

Según ha trasladado, Puig quiere dar explicaciones a los medios, que "ya lo ha hecho en cierta medida", y también a la oposición en sede parlamentaria, aunque la fecha en que lo haga no depende de él sino de Les Corts. También Illueca ha pedido comparecer en el parlamento valenciano.

Por tanto, y como portavoz, ha subrayado que la única valoración que hace es "máxima transparencia" y lo relevante es que "se están dando y se van a dar todas las explicaciones para que se puedan despejar todas las dudas".

Ante la pregunta de si es normal que solo se haya formalizado una operación sobre la deuda por parte del IVF en base a ese decreto y sea precisamente esta, Oltra ha indicado que en cuatro meses de vigencia no se puede evaluar el impacto de una norma, ya que el tiempo "prudencial" necesario es de un año: "Es pronto para evaluarlo".

Respecto al hecho de que la operación con el grupo ya estuviera firmada días antes del decreto, ha indicado que "este tema no está encima de la mesa del Consell", que se limitó a aprobar un decreto que "regulaba el IVF en múltiples aspectos". "Y no se aprueba nada más", ha reiterado, al tiempo que ha indicado no querer especular, al ser preguntada al respecto, sobre "si algún miembro del Consell sabía sobre esta operación". "El IVF funciona de manera autónoma", ha insistido.

Por tanto, la vicepresidenta ha incidido en que "se aprueba un reglamento sin más consideraciones y es una norma de carácter general, lo otro ya es entrar en un terreno de las especulaciones que creo que no toca".

Preguntada sobre la disposición del decreto que establece la retroactividad para operaciones que ya estuvieran en trámite, ha explicado que en el pleno "no se habló sobre ninguna disposición concreta" y cuando pasa un decreto a debate se explica por parte del conseller que lo impulsa: "Se explicó la estructura del IVF y no se entró en concreto a analizar una cláusula como esta".

En todo caso, ha agregado, "parece que tenga sentido por seguridad jurídica, si había alguna operación en marcha", y ha afirmado no saber cuántas operaciones podrían estar en marcha que no se hayan formalizado.

Ante la pregunta de si cree que Puig debía haberse abstenido en la votación como ha hecho en otras ocasiones, como las adjudicaciones de las TDT, ha afirmado: "Creo no solo que no debía abstenerse, creo que incluso no puede. Es una disposición de carácter general, no hay ninguna razón para abstenerse, sería como una dejación de funciones".

Ha puesto como ejemplo que ella no dejaría de votar la renta valenciana de inclusión por si tiene un familiar que la pueda cobrar y ha preguntado si un conseller se debe abstener al votar la bajada de tasas universitarias si tiene un hijo en la universidad.

"No puede haber conflicto de intereses en una norma de carácter general, no es una cuestión ad hoc", ha reiterado. Asimismo, preguntada sobre si esta cuestión podría dañar la credibilidad del presidente y del Consell, ha respondido que espera que no: "La actitud es de total transparencia".

Sobre el debate en torno al hecho de que el presidente tenga acciones en un grupo mediático que, por otra parte, recibe publicidad institucional, Oltra ha destacado que "afortunadamente" la pasada legislatura se aprobó todo un paquete de leyes de transparencia, buen gobierno y hay órganos como la Oficina de Conflictos de Intereses que actúa de manera independiente.

No ha querido pronunciarse sobre si Puig debería vender esas acciones: "Yo no soy quién para entrar en una cuestión como esta".