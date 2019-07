El president de la Generalitat Valenciana se ha trasladado a Bruselas, donde "planteará preguntas respecto a cuestiones que no están claras" y buscará "más información" al respecto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, en el que quiere "ver como se puede influir" en aspectos "negativos" para la Comunitat Valenciana como la situación en que quedará el sector agrícola. Sobre el efecto de este acuerdo en la agricultura, Puig dice tener "reticencias", ya que "llueve sobre mojado", en referencia a tratados como el de Sudáfrica.

Así se ha pronunciado Puig en atención a los medios de comunicación en este primer viaje de la nueva legislatura, en el que se ha reunido con el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano David Sassoli, y con eurodiputados valencianos. Este jueves departirá con vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen; la

comisaria de Comercio Internacional, Cecilia Malsmtröm, y el presidente de la Agencia Europea para las Pequeñas y Medianas Empresas.

Puig ha destacado "lo que significa en términos políticos una alianza entre la Unión Europea y Latinoamérica", en referencia al acuerdo con Mercosur, aunque también ha admitido que "tiene unas problemáticas derivadas de algunos sectores productivos como el de los cítricos o el arroz". "Tenemos que ver de qué manera se producen las compensaciones, ha señalado.

"En principio venimos a escuchar, vamos a plantear preguntas respecto a cuestiones que no están claras en estos momentos con lo que ha trascendido. Lo que queremos es más información, tener toda la información, el apéndice real de lo que es un acuerdo, ver el calendario, testar cómo se va a producir el nuevo calendario y ver como podemos influir en aquello que es negativo para la Comunitat Valenciana como es lo que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión agraria".

En esta línea, ha indicado que hay "otros ámbitos" a los que el tratado "les resulta favorable", como el textil, calzado o el automóvil. Asimismo, ha remarcado que quiere conocer "muchas derivadas" del acuerdo, como el calendario para la caída de aranceles y las soluciones para sectores que tienen "mayor dificultad de adaptación a este tratado", como las posibles compensaciones.

Respecto al margen de maniobra que pueda haber para modificar el tratado, Puig ha incidido en que "tiene que haberlo", porque el acuerdo debe aprobarlo el Parlamento Europeo y los propios parlamentos nacionales: "Claro que hay margen de maniobra", ha reiterado, al tiempo que ha manifestado la importancia de la "transparencia" respecto a los distintos segmentos, sectores y calendarización de aranceles. "Es muy importante saber todo el mapa del contenido real del acuerdo", ha agregado.

"ES LÓGICO QUE ESPAÑA TENGA UNA ACTITUD PROACTIVA"

Por otra parte, interpelado sobre la "presión" que ha ejercido el Gobierno de España para que este acuerdo se cierre, Puig ha señalado que "obviamente, España está muy interesada por la relación con Latinoamérica" y que "es un acuerdo que se está trabajando desde el año 95": "Por razones obvias, culturales y de proximidad, es lógico que España tenga una actitud proactiva", ha asegurado.

Así, ha apuntado que le trasladó al ministro de Agricultura Luis Planas su preocupación por el sector agrario porque "hay algunos acuerdos que están funcionando bien, como el Ceta (con Canadá), pero hay otros como el de Sudáfrica en el que tienen problemas".

Por ello, ha instado a "no hacer demagogia" respecto al acuerdo "ni a favor ni en contra", sino un "ejercicio de realismo, de una cultura política más allá del populismo".

Además, ha considerado que en el acuerdo hay "otras cuestiones" sobre las que se debe profundizar, "sobre todo la reciprocidad" no solo en sectores agrarios, sino también en los industriales. "No puede haber productos que se produzcan en países terceros que no tengan las garantías tanto sanitarias como de carácter social que hay aquí en Europa. Nosotros debemos exigir unos mínimos de calidad para todos los productos: lo básico es garantizar a los consumidores la calidad".

MAYOR DIMENSIÓN PARA LA OFICINA DE LA COMUNITAT ANTE LA COMISIÓN

Por otra parte, preguntado por la intención de establecer un "lobby valenciano" en Bruselas, Puig ha destacado que este es un viaje que muestra la "apuesta política" de la Comunitat. Así, ha considerado que sirve para "evidenciar el compromiso europeista de la Comunitat Valenciana".

Bajo este prisma, Puig ha indicado que se va a dotar de "mayor dimensión" a la oficina de la Generalitat ante la Comisión Europea con el objetivo de "mejorar la posición de la Comunitat"

"Aquí nos jugamos cada día mucho futuro para la Comunitat Valenciana, esto es política interna y hemos de estar permanentemente aquí: no solo con la presencia de los consellers, el president y una presencia permanente con el secretario autonómico de Asuntos Exteriores, tenemos que tener una presencia mucho más potente", ha manifestado.

Por otra parte, también ha considerado que hay una "buena voluntad" por parte de las organizaciones agrícolas de potenciar su presencia en Bruselas y ha opinado que hay que tener "una estrategia mucho más potente". "Tenemos grandes productos agroalimentarios", ha señalado, por lo que ha instado a que el sector "no salga perjudicado en los acuerdos y en la propia dinámica económica de Europa".

"NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO" QUE SE ESTÉ "ETERNIZANDO" EL VETO RUSO

Puig ha explicado ante los medios su reunión con el presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, con quien ha tratado los temas anteriores y a quien ha agradecido que él, como president, haya sido una de las primeras autoridades regionales y nacionales que ha recibido.

Así, ha relatado que han tratado la cuestión del veto ruso a la importación de productos agrícolas europeos, una prohibición que para Puig "no tiene ningún sentido" que se esté "eternizando". "En este 'impasse' se está perjudicando seriamente a muchos productores europeos y valencianos", ha agregado.