El mural, que forma parte del proyecto 'Murales interactivos Mujeres de ciencia' y es una iniciativa impulsada por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València, ha sido presentada este miércoles por la protagonista, el rector de la UPV, Francisco Mora, y el director técnico de Las Naves, Javier Ibáñez.

En el mural sobresale en un extremo el retrato sonriente de Anna Lluch y, en el otro, un microscopio, que simboliza la búsqueda constante en el campo de la investigación científica. Respecto a la gama cromática, predomina el verde, como símbolo de la esperanza, e integra los colores del entorno, el de los árboles y las flores amarillas, en sintonía con el retrato también.

Las artistas han aprovechado la forma del edificio para "jugar y romper con la monotonía" de la horizontalidad de la arquitectura, utilizando herramientas como líneas quebradas que simulan un tejido humano. El edificio se convierte así, de manera metafórica, en el interior del cuerpo humano; mientras que el dibujo es el símbolo del ensayo inherente a la investigación científica.

La oncóloga valenciana ha resaltado la importancia de la investigación, pues "si no se investiga, no tenemos nada que hacer". "Las preguntas de los enfermos nos tienen que llevar a investigar, a hacerse preguntas que no tienen respuesta, para devolver a los enfermos las respuestas correctas. Investigar es fundamental para avanzar, conocer y dar a los enfermos lo que necesitan en cada momento", ha subrayado.

"Una sociedad que no tiene investigación va a quedarse detrás en todos los temas de progreso y del aumento en la sociedad del bienestar. Las mujeres tenemos que perder el miedo a dedicarnos a la investigación, a ocupar lugares de poder. Muy pocas llegan a obtener puestos de decisión porque, a parte del techo de cristal, tenemos otras ocupaciones. La responsabilidad familiar tiene que ser conjunta, no tenemos que ser penalizadas en periodos maternales, hay que contabilizarlo como tiempo trabajado", ha reivindicado.

"NO QUEREMOS SER MÁS, PERO TAMPOCO MENOS"

Asimismo, ha destacado que, en los tres pilares en medicina -asistencia, investigación y docencia- "ninguna pata puede estar coja, porque no llegaremos a hacer lo que tenemos que hacer en la sociedad". "En innovación, las mujeres podemos aportar mucha mas creatividad que los hombres. No queremos ser más, pero tampoco menos; tenemos que creérnoslo para avanzar en todos los campos", ha apuntado.

La científica valenciana se ha mostrado "encantadísima" de estar entre los murales, que servirán para "dar visibilidad a las mujeres, que es lo más importante en estos momentos". "Tenemos una sociedad en la que la discriminación aún existe y tenemos que empoderar el hecho de ser mujeres", ha resaltado.

PROYECTO CON OCHO MURALES

Por su parte, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha destacado que el objetivo del proyecto, que contará con ocho murales -hay siete inaugurados y el último de ellos falta por colocar-, es "valorizar la labor de la mujer en el ámbito de la ciencia y tecnología, ponerla en lugares emblemáticos de la ciudad".

Asimismo, el director técnico de Las Naves ha señalado que los humanos actúan "por imitación", por lo que necesitan "referentes", algo que se puede conseguir con esta iniciativa, que "acerca a la ciudadanía a mujeres referentes". "Tenía que haber una referente valenciana, que sepan que gente cercana ha llegado a lugares como los que ha llegado Lluch; nos parece fundamental que pueda ser un ejemplo para esas jóvenes, que tengan un espejo en el que mirarse y por el que seguir esforzándose", ha sostenido Ibáñez.

Lluch es doctora en medicina en 1985 y catedrática de medicina desde el año 2010 en la Universitat de València (UV), ha sido directora de más de 30 tesis doctorales y ha recibido numerosos premios y galardones nacionales e internacionales, muchos de ellos a la totalidad de una carrera de lucha y de tratamiento del cáncer de mama.

Actualmente, un 85 por ciento de las mujeres con cáncer de mama sobreviven en la Comunitat Valenciana debido a las campañas de detección temprana y a los nuevos tratamientos diana o personalizados, con una menor toxicidad para la paciente. En todos estos avances ha participado Anna Lluch.

CONTENIDOS INTERACTIVOS

Al igual que el resto de murales del proyecto, la intervención pictórica se completa con una serie de contenidos interactivos sobre la figura de Anna Lluch, a los que se puede acceder desde la app Mujeres de Ciencia. La aplicación ha sido desarrollada por el grupo UNIT Experimental de la UPV y puede ser descargada tanto en AppStore como en Google Play.

En este caso, la app incluye una extensa entrevista con la jefa de departamento del Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico de València, en la que hace un repaso a su trayectoria, a la relación entre pacientes y médicos, así como a la situación de la ciencia y el futuro de los jóvenes investigadores, entre otras cuestiones.

Asimismo, se completa con un perfil de Anna Lluch, elaborado por la investigadora de Fisabio y divulgadora científica, Llúcia Martínez; y con un juego de diez preguntas, que permiten conocer un poco más algunos datos de la biografía de Anna Lluch.