En los últimos días ha circulado por las redes sociales un vídeo que muestra, supuestamente, la brutal agresión de un menor extranjero no acompañado (mena) a una joven en Canet del Mar (Barcelona) el pasado 29 de julio.



Al parecer, la víctima fue violada supuestamente por un menor de origen magrebí mientras otro lo grababa con su móvil en la localidad catalana, pero las imágenes que se han viralizado en los días posteriores y, en teoría, recogen el suceso fueron grabadas muy lejos de Cataluña y España: en China.



Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, muestran a un hombre asestando puñetazos y patadas a una mujer que yace en el suelo, justo antes de bajarle la falda y arrastrarla hasta desaparecer del plano.



Su difusión en redes sociales, blogs y grupos de Whatsapp en España ha provocado una ola de comentarios de crispación y rechazo hacia el colectivo de los menas.





El vídeo se corresponde en realidad con una agresión captada por la cámara de seguridad de un establecimiento en la localidad de Dalian, provincia de Liaoning, en el noreste de China. Así, estos hechos no tienen nada que ver con la agresión de Canet de Mar.



Las imágenes manipuladas y que supuestamente documentaban la agresión en el municipio catalán se difundieron por primera vez a través del canal de Youtube del blog Policía Diario, dedicado a recoger grabaciones sobre supuestas agresiones.



El falso vídeo de Canet de Mar fue publicado el 2 de julio en este canal tras difuminar la marca de agua de una cadena china para que no pudiera leerse, añadir el logo del blog y eliminar la fecha de la grabación.



La fecha captada por la cámara de seguridad que grabó el vídeo original -difundido a través en canales de Youtube y medios chinos- revela, asimismo, que la paliza ocurrida en Dalian y la agresión de Canet de Mar ni siquiera coinciden en el tiempo: los hechos en China fueron filmados el 22 de junio, mientras que la agresión del municipio barcelonés ocurrió en la madrugada del 29 de junio.



Según el diario China Daily, el agresor es un ciudadano chino de 31 años que, en estado de embriaguez, propinó una paliza a una desconocida después de discutir con su novia por teléfono.



El vídeo se hizo público por parte de las autoridades chinas para obtener pistas sobre el agresor mediante la colaboración ciudadana.



En el caso del suceso de Canet de Mar, los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a los dos menores tutelados acusados de violar, esa misma madrugada, a una joven mayor de edad, confirmaron fuentes de la investigación.



Además, los menores de la localidad barcelonesa grabaron la agresión sexual con un móvil, según las mismas fuentes, mientras que en el vídeo erróneamente difundido no se ve a nadie filmando la agresión, las imágenes están tomadas claramente desde una cámara de seguridad.



El juez de guardia de menores ha acordado el ingreso en régimen cerrado en un centro de justicia juvenil durante tres meses prorrogables para los dos menores detenidos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.