Así, lo ha explicado el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez, que ha precisado en un comunicado que estos programas se conceden sobre la base de dos conceptos. El primero de ellos es la atención de actividades complementarias de tiempo libre, sociales, culturales, recreativas, cívicas y educativas, con el fin de mejorar su calidad de vida y conseguir su inclusión social.

En segundo lugar, también se busca que estos programas atiendan las necesidades básicas de alimentación durante el periodo estival para cubrir las posibles carencias alimentarias que estos niños y niñas puedan tener durante el período de las vacaciones de verano.

El secretario autonómico ha afirmado que el objetivo de estos campamentos es facilitar "la conciliación y la corresponsabilidad en igualdad de condiciones y oportunidades de todas las familias".

Asimismo, ha destacado la importancia de que las actividades se plantean con la premisa de favorecer los hábitos saludables, tanto desde el punto de vista de la alimentación como del fomento de las actividades deportivas.

Ibáñez ha indicado que, desde el pasado año, estas ayudas a los programas estivales se dispensan mediante concesión directa a través de la línea nominativa de 'Servicios Sociales Entidades Locales', dentro del programa 'Atención al empobrecimiento infantil'.

Esta fórmula supone la reducción de los requisitos necesarios para acceder a la subvención y, entre ellos, que no sea necesario que el programa cuente con 20 niños, niñas y adolescentes, ni tampoco que pertenezcan a unidades de convivencia que, en el momento de la valoración de la necesidad, no supere la cuantía mensual per cápita del IPREM.

El secretario autonómico ha explicado que de esta manera se pretende crear espacios de inclusión donde convivan todos los niños, niñas y adolescentes de los municipios, con independencia de la situación económica en la que se encuentren sus familias.

También ha explicado que desde el pasado año, el programa va dirigido a niños, niñas y adolescentes, de entre 3 y 18 años, ambos inclusive, mientras que en anteriores ediciones era solo hasta los 16 años.

Asimismo, los programas incluyen el respeto a la diversidad cultural y religiosa de los menores y sus familias en relación con la alimentación y posibles características especiales de salud de los menores.

Las ayudas de la Conselleria de Igualdad, que ascienden a un importe total de 1.425.350 euros, se reparten entre 37 entidades locales y mancomunidades de la provincia de Alicante, 44 de Valencia y 15 de Castellón.

El secretario autonómico de Igualdad y Diversidad ha enmarcado el programa "en las acciones del Consell del Botànic de lucha contra la pobreza infantil" y ha asegurado que el Consell "está desarrollando diversas iniciativas de manera complementaria para erradicar e intentar prevenir de verdad la pobreza y en especial la pobreza infantil".

Para Ibáñez, la pobreza "se puede medir no únicamente con que las personas puedan comer, sino también en que puedan disfrutar, "todo el mundo tiene derecho a disfrutar de ocio, de tiempo libre ".

Cada entidad local subvencionada, en función de la cuantía asignada es la encargada de priorizar a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a unidades económicas de convivencia que se encuentren en situación de mayor riesgo de exclusión social.