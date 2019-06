De un lado, el sindicato ha lamentado que "sectores de la hostelería sevillana" hayan "atacado la forma de proceder" de los agentes de la unidad de Línea Verde por un supuesto "exceso de celo" en sus funciones, defendiendo que la actuación de estos funcionarios "se funda en hacer cumplir las normas legales y velar por la seguridad de los clientes de los establecimientos públicos", pues las normativas en materia de ocio y hostelería "la deben cumplir establecimientos pequeños y grandes, cadenas hoteleras y centros comerciales".

A tal efecto, recuerda el Sppme que "la labor inspectora de la Policía Local no requiere denuncia previa de ningún ciudadano y todas las actividades de ocio, bares, restaurantes y locales públicos están obligados a facilitar la labor inspectora de la Policía Local".

"Todos los establecimientos públicos, sin excepción, están obligados a cumplir las normas y especialmente las de seguridad. Que el que incumpla sea un gran almacén o un gran hotel no es motivo por el cual la Policía Local no deba actuar y se tomen las mismas medidas que con otras actividades más pequeñas o de menos nombre en la ciudad", agrega el sindicato, razonando que es necesario el cumplimiento de exigencias como que las salidas de emergencias estén despejadas o los extintores estén debidamente homologados, por ejemplo.

Por otra parte, el sindicato señala las recientes declaraciones del abogado Joaquín Herrera del Rey, representante de Juristas contra el Ruido, quien en una entrevista con Onda Cero Sevilla recogida por Europa Press avisaba de que funcionarios del área de Medio Ambiente "se dedicaban a hacer informes sesudos y maliciosos intentando cargarse la validez" de mediciones de ruido nocturnas acometidas por la Policía Local, para mantener su "capacidad de negociación con el poder fáctico de la hostelería". "Querían resguardarse ese poder y tenerlo para ellos. No querían que les quitasen ese poder", aseguraba Del Rey.

Al respecto, el Sppme ha tachado de "falsa" la práctica denunciada por Juristas contra el Ruido, señalando que los inspectores del servicio de Protección Ambiental no realizan mediciones sonoras por las noches al carecer de calendario laboral propio y estar sujetos al calendario general diurno del Ayuntamiento, extremo derivado de la "dejadez" de los gobernantes locales a la hora de negociar los calendarios.

"Desde las distintas secciones sindicales, que son las que pueden negociar, ya avisamos al Ayuntamiento que esto podía ocurrir, haciendo caso omiso. El único responsable de que no existan inspecciones y mediciones nocturnas no son los trabajadores y trabajadoras, es el Ayuntamiento, ya que no prevé las consecuencias de su inactividad y lentitud", enfatiza el sindicato, que reclama al Gobierno local que defienda a los agentes de la unidad policial de la Línea Verde y a la plantilla del servicio municipal de Protección Ambiental.