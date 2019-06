"Compartimos que fue una violación, creímos desde el principio a la víctima y hoy el tribunal la ha creído por fin", ha destacado Ana Ollo en declaraciones a Europa Press, tras conocer el fallo del Alto Tribunal sobre la agresión sexual a una joven en los San Fermines de 2016.

En este sentido, Ollo ha expresado la "entera satisfacción" del Gobierno de Navarra, por la sentencia porque, según ha dicho, "desde el principio" defendieron que se trataba de "una violación". "Hubo violencia, no fue solo un abuso sexual como habían confirmado otras sentencias en los distintos tribunales en Navarra", ha recordado.

Además de defender a la víctima ante los tribunales como acusación, el Gobierno de Navarra también ha acompañado a la víctima y a su familia. "Desde el principio tuvimos muy claro que teníamos que apoyar a la víctima y a su familia, a la que desde aquí vuelvo a reiterar el apoyo y la solidaridad del propio Gobierno y de la sociedad navarra", ha señalado.

Aunque Ollo reconoce que aún no conocen el fondo de la sentencia, sí quiere destacar que les "gusta" el fallo y que no se han "rendido" en todo este tiempo. "No se ha rendido la víctima ni sus familiares ni sus amigas y amigos, no se han rendido nunca y tampoco nos hemos rendido el Gobierno de Navarra, la sociedad navarra ni el Ayuntamiento de Pamplona", ha enfatizado.