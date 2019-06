En 'Thunder Road' un agente de policía se enfrenta a una crisis personal tras un divorcio y la muerte de su madre. Según su director, "era importante que el protagonista fuera un agente de policía, porque es mucho más duro pedir ayuda para los miembros de este colectivo, y si ellos se dan cuenta de que pueden hacerlo, los demás también".

El filme fue el ganador del gran premio del jurado de la 25.a edición del certamen de cine del festival South by Southwest (SXSW) de Austin (Texas, EE UU) y ha sido destacado por la edición inglesa de la revista mensual 'Esquire' como "la película 'indie' más divertida, triste y barata del año".

Su treintañero director asume el protagonismo, firma el guion y ha compuesto el tema principal de la banda sonora. La comedia agridulce toma como punto de partida un corto homónimo de 12 minutos rodado en una sola toma.

En los títulos de crédito, el director da las gracias a los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra, cuyas imágenes afligidas en el funeral de Lady Di le sirvieron de inspiración.

La película se podrá ver este viernes a las 11.30 en La Filmoteca y se proyectará de nuevo el martes 25 de junio a las 18.00 horas, destaca el certamen en un comunicado.

Por su parte, la noruega 'Harajuku' arranca con el suicidio de la madre de la protagonista, una quinceañera aficionada al 'anime' y el manga, con el pelo teñido de azul, que solo sueña con dejar atrás la oscura y fría Oslo por la ciudad de sus sueños, Tokio.

La joven 'otaku' se evade de su dolor proyectando evocaciones y fantasías en forma de 'anime', secuencias ensoñadoras que la película plasma con secuencias de animación.

ANIME

Sobre esta combinación de técnicas su autor ha afirmado: "Decidimos incluir algunas escenas en 'anime' para mostrar de manera más evidente la vida interior de Vilde, su deseo de escapar de la realidad".

La película está ambientada en vísperas de Navidad y reflexiona sobre la figura del padre ausente. "Cuando estaba documentándome, me reuní con adolescentes en el centro de la ciudad de Oslo. Algunos de ellos se reunían a diario en la estación central de trenes, y una de las chicas fue a ver a su padre por primera vez la misma noche que la conocí", ha manifestado su director.

El largometraje de Eirik Svensson se verá el 21 de junio a las 18.00 horas en La Filmoteca y, en la misma sala, a las 22:30 horas del día 25 de junio.

'PROGRAMANTS'

La Sección Oficial de Cortometrajes dará comienzo a las 18 horas en el Teatre Rialto con la selección 'Programants'. De los trabajos realizados por estudiantes de escuelas internacionales que participan en la Sección Oficial, un comité compuesto por estudiantes valencianos de audiovisuales escogió cuatro para formar parte de esta sesión especial: 'Double D' (Fey Lehiane, 2018 - Utrecht School Of The Arts) 'Tracing Addai' (Esther Niemeier, 2018 - Konrad Wolf), 'La mugre' (Pau Bösch, Berta Galvany, Anna Asensio, Lúa López, Sara Ros, 2019 - Universitat Pompeu Fabra), 'Sisters' (Michal Hytros, 2018 - Lodz Film School).

La Sección Oficial a concurso continuará a las 20.00 horas con la proyección en el Teatre Rialto del programa 4, con: 'You See the Moon' (Miguel Nunes, 2018), 'La casa de Julio Iglesias' (Natalia Marín, 2018), 'Benidorm 2017' (Claudia Costafreda, 2019), 'L'heure de l'ours' (Agnès Patron, 2019) y, fuera de concurso, el cortometraje de Eduardo Casanova 'Lo siento, mi amor' (2018).

A las 22:30 se podrá ver el programa 3 de la Sección Oficial de Cortometrajes con: 'Kids' (Michael Frei, 2019), 'Cocodrilo' (Jorge Yúdice, 2018), 'Las fuerzas' (Paola Buontempo, 2017), 'La mugre' (Pau Bösch, Berta Galvany, Anna Asensio, Lúa López, Sara Ros, 2019), 'En esas tierras' (Nayra Sanz Fuentes, 2018) y 'Pauline Asservie' (Charline Bourgeois-Tacquet, 2018).

También habrá lugar para el director portugués Miguel Gomes, premio Luna de Valencia 2019. A las 20.00 horas en La Filmoteca se proyectará 'Aquele querido mês de agosto', estrenada en 2018 en la Quincena de Realizadores de Cannes, donde sorprendió por su destreza al difuminar las fronteras entre realidad y ficción en un relato veraniego que es tanto un triángulo amoroso como un juguetón ejercicio de cine dentro del cine. Su paso por la prestigiosa sección le abrió las puertas a más de 40 festivales, donde se alzó con varios galardones.

Y a las 22.35 se proyectará la película que supuso su paso al formato largo en 2004, la comedia musical 'A cara que mereces', donde se servía de personajes de los cuentos de hadas clásicos para retratar con sarcasmo el paso a la vida adulta.

El ciclo 'Los dioses del anime' ocupaRÁ desde mañana la sala 7 del edificio Rialto, con acceso desde la calle Moratín.

El primer día brindará propuestas como las obras maestras de Hayao Miyazaki 'Nausicaä del Valle del Viento' (1984) y 'El viaje de Chihiro' (2003), valorada por la crítica entre las mejores películas de la historia del cine y que recibió más de 14 premios; entre ellos, el Óscar a la mejor película de animación y el Oso de Oro en la Berlinale. La cinta se convirtió en una de las películas de 'anime' más taquilleras del mundo.