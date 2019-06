El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha considerado durante el debate de investidura de Ximo Puig que Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana por escribir en castellano.

La frase pertenece a su discurso crítico con la labor en materia de cultura del gobierno de Puig en la sesión de investidura.

"La cultura no tiene que ver con la identidad, sino con la universalidad. Ha hablado de Miguel Hernández. ¡Ustedes son los de la lengua única! Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva cultura el señor [Vicent] Marzà, porque no habría tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano. No habría podido estudiar en español, ¡qué me hablan de exclusión!”, ha manifestado.

Estas declaraciones le han hecho 'trending topic' en la red social Twitter, donde muchos usuarios le recordaban que Hernández murió en la cárcel, donde fue a parar por culpa del franquismo que reivindican los ahora socios de Ciudadanos, los ultras de Vox.

—Y Miguel Hernández no hubiera podido publicar.

—Pero, Toni Cantó, tú sabes que le metieron en la cárcel los padres de tus socios, ¿no?

—PERO QUÉ DICES, MALDITO ROJO, DEJA DE CENSURARME *se hace la camisa jirones y destroza un árbol a patadas* — Doctor Jekyll (@bicicletagris) June 13, 2019