El Banco de España ha reconocido que hay un "elevado grado de incertidumbre" sobre el cálculo que tendrá el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) en el empleo, ya que su metodología no es "infalible" y está realizada con datos de 2017, aunque ha insistido en que dicha subida tendrá un efecto negativo.

"Seguimos pesando que esa subida terminará teniendo un impacto negativo sobre el empleo. En el signo del impacto no cabe duda", ha dicho el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, en rueda de prensa.

Durante la presentación este viernes de las nuevas proyecciones macroeconómicas del Banco de España, y tras la petición del Ministerio de Empleo de que la institución reconozca su error en sus previsiones sobre el efecto del SMI en el empleo, Arce ha señalado: "Más que entrar en reaccionar o valorar pronunciamientos de otras instituciones, explico lo que hemos hecho, estamos haciendo y haremos a futuro".

En este sentido ha argumentado que el informe "ocasional" que presentó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado febrero sobre el SMI se aplicó la misma técnica econométrica que se hizo sobre el impacto que tuvo en 2017 el alza del 8% del salario mínimo, afectó a 2,4% de los trabajadores y tuvo un impacto de destrucción de empleo del 0,1%.

Arce ha explicado que la misma técnica y con la misma muestra de 2017 se hizo el análisis de la subida del 22 % del SMI en 2019 ya que "a fecha de hoy son los datos más recientes de vidas laborales". Ha reconocido que este hecho y la magnitud de la subida del salario mínimo hace que la conclusión de que se puedan destruir el 0,8 % del empleo, cerca de 125.000 puestos de trabajo, tenga un "elevado grado de incertidumbre".



"La muestra es de 2017 y es menos precisa que una de 2019 y la subida del SMI también es muy importante respecto a la de 2017 por lo que la aplicación puede perder cierta precisión", ha reconocido tras insistir en que sus métodos "no son infalibles" y en que no tienen "una bola de cristal". No obstante, el informe del Banco de España sigue resaltando que "los efectos de la subida del salario mínimo que entró en vigor al inicio del año tenderán a moderar el dinamismo del empleo en los próximos trimestres".



Arce ha dicho que la entidad volverá a hacer una nueva previsión cuando tenga en el verano de 2020 los datos de vidas laborales continuas de 2019 y "puede que se confirme el dato del 0,8% o puede ser un 0,2% o un 0%" y ha reiterado que "todavía es demasiado pronto para tener un informe riguroso".