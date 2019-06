La cuarta reunión de la comisión negociadora del Botànic II sigue avanzando este jueves en el acuerdo programático aunque no se espera poder cerrar hoy del todo un documento. En todo caso, tanto desde el PSPV como desde Compromís y Unides Podem destacan que se trabaja a buen ritmo teniendo en cuenta de que se trata de un acuerdo que marcará las políticas de los próximos cuatro años.

En la sede de Compromís, la coportavoz de la formación ha explicado a los medios antes de comenzar la reunión que este miércoles se avanzó en la parte programática concretando los puntos de los tres primeros ejes del acuerdo -Feminismo, Servicios Públicos y Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático- y hoy continuarán "profundizando en ese contenido". Además, se dieron unas "pinceladas" sobre la estructura institucional, en la que se continuará profundizando.

"Vamos trabajando y el trabajo va viéndose poco a poco", ha señalado, al tiempo que ha negado que hoy se pueda cerrar el acuerdo programático: "No, porque nos falta aún que nos lleguen los otros tres ejes del acuerdo, mañana por la mañana ha quedado la subcomisión del 'qué' para acabar de cerrar esos ejes y entendemos que nosotros lo haremos después de ellos, por lo que hoy cerrado del todo el acuerdo de gobierno no lo tendremos".

Sobre la arquitectura institucional, ha indicado que la intención es "marcar algunos ejes básicos" que permitan que la subcomisión se pueda sentar y comenzar a concretar las consellerias y sus materias.

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha subrayado que "hacer un programa para cuatro años y con vocación de estabilidad, con un solo gobierno, exige horas de trabajo". "Llevamos tres reuniones, hoy volvemos a comenzar el ciclo, estamos muy satisfechos, los ejes programáticos van bien y la arquitectura institucional seguro que va bien", ha agregado.

"La gente tiene que entender que somos diferentes fuerzas políticas con programas diferentes y lo que hacemos es integrar, escuchar y sumar. Y no pararemos hasta el último día. Si podemos cerrarlo todo hoy mejor, si no, mañana y si no, pasado", ha señalado.

Preguntado sobre si se podrá saber el nombre de los consellers antes de la investidura, fijada para el día 12, como pide Compromís, Manolo Mata ha señalado que "lo deseable" es llegar a esa cita "con una oferta de un gobierno que si se aprueba la investidura sea ratificado" y con unas personas "reconocibles socialmente, con prestigio social y con áreas que todo el mundo entienda que le van a beneficiar".

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha señalado por su parte que llegar a un acuerdo para cuatro años que sea asumido por las tres fuerzas y que llegue "lo más lejos posible" exige "un nivel de acuerdo y de detalle que requiere de muchas horas de trabajo".

"Nosotros estamos dispuestos a que sean las que hagan falta con tal de llegar al mejor acuerdo posible, siempre teniendo en cuenta que beneficie a los valencianos, aún quedan cosas que pulir y trabajar", ha explicado.

Preguntado sobre si cree que PSPV y Compromís están poniendo "algunos obstáculos" como ha apuntado su síndic en Corts, Rubén Martínez Dalmau, ha indicado que no cree que se tenga que hablar de obstáculos, sino que "lo que hay que ver es qué prioridades se tienen y cuál es la mejor forma de garantizarlas" en un acuerdo que tiene que vincular a las tres fuerzas y a estas con la sociedad.

"Por nuestra parte, cuanto más se avance y más claridad haya, no habrá obstáculos por ninguna parte", ha concluido.