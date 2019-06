Esta obra, que incluye capítulos de seis autores, ha sido coordinada por la prestigiosa historiadora Enriqueta Vila y con ella se pretende "resaltar el protagonismo de Sevilla y el Alcázar en la gestación de la Primera Vuelta al Mundo, así como presentar a los personajes que intervinieron en los preparativos de esta gran empresa que se realizaron en la ciudad durante casi dos años y que sirve de anticipo de los actos que se celebrarán para conmemorar su V Centenario", ha explicado en un comunicado la Universidad de Sevilla.

Como suele ser habitual, los libros con un buen índice de ventas durante la Feria del Libro "suelen tener relación con la historia de la capital andaluza"; así, los otros títulos de la Editorial US más vendidos han sido 'Las Atarazanas de Sevilla - Ocho siglos de historia del arsenal del Guadalquivir', 'Sevilla Arqueológica - La ciudad en época protohistórica, antigua y andalusí', 'Negocios de la Esclavitud - Tratantes y mercados de esclavos en el Atlántico Ibérico siglos XV-XVIII' y 'San Isidoro de Sevilla en Sevilla'.

En el marco de los actos organizados por la Feria del Libro, la EUS ha presentado también algunas de sus novedades editoriales del último año: 'De Filigranología. Incunables y símbolos. Interpretación simbólica de filigranas papeleras e incunables de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla', de José Luis Nuevo Ábalos; 'La Facultad de Derecho de Sevilla durante la Guerra Civil (1935-1940)', de Antonio Merchán Álvarez; y 'La lucha por la vida. Género, niñez, trabajo y necesidad (Largo siglo XVII, Corona de Castilla)', de Juan Ignacio Carmona García.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID

La Editorial Universidad de Sevilla participa también, junto a medio centenar de miembros de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), en la 78 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra hasta el 16 de junio en el Parque del Retiro.

En la caseta de la UNE se muestran 15 títulos seleccionados de entre las últimas publicaciones de la Editorial US, con una temática variada que va desde la historia y la arqueología a la literatura, pasando por la sostenibilidad, el americanismo, el derecho o la tauromaquia.

Las 51 editoriales integradas en la UNE, entre las que se encuentra la Editorial Universidad de Sevilla, pretenden que su presencia sirva para conectar conocimiento y sociedad. Por ello, han sido seleccionadas para su exposición obras que poseen una gran proyección social. El objetivo es atraer tanto a profesores y estudiantes como al público en general, ha resaltado la US.

De las cinco colecciones de la Editorial US que poseen el reconocimiento de sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ, se muestran cuatro títulos de Historia y Geografía ('La lucha por la vida', 'Los negocios de la esclavitud', 'El legado de los emperadores hispanos' y 'Marco Ulpio Trajano - Emperador de Roma') y dos de SPAL Monografías Arqueología ('Trabajo Sagrado - Producción y representación en el Mediterráneo occidental durante el I Milenio a.C.' y 'Los negocios de Plutón - La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad').

El resto de libros seleccionados por la Editorial US para ser expuestos en la Feria del Libro de Madrid son 'Italia como centro - Arte y coleccionismo en la Italia española durante la Edad Moderna' (Arte); 'Agua y espacio habitado - Propuestas para la construcción de ciudades sensibles al agua' y 'Objetivo: Planeta Tierra - El documental de medio ambiente' (Sostenibilidad); 'No se hace pueblo sin ellas - Mujeres españolas en el virreinato de Perú' y 'El arte de la carrocería en Nueva España' (Americana); 'Actuaciones urbanísticas autorizables en suelo no urbanizable' y 'Las cláusulas ambientales en la contratación pública' (Derecho); 'Pepe Luis Vázquez - La naturalidad en el toreo' (Tauromaquia); y 'Memoria, ficción y poesía' (Literatura).