El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, han inaugurado este miércoles la muestra itinerante 'Ecomeninas Andalucía Gallery', que recorrerá todas las capitales andaluzas desde junio a noviembre, un marco en el que Moreno ha dejado claro que la Comunidad "tiene que dar mucho más" en cuanto a reciclaje y "ser vanguardia" en materia medioambiental.

Tras visitar la exposición, organizada por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y Ecovidrio, Moreno recuerda que el reciclaje ha aumentado un 7,5 por ciento en 2018 y un once por ciento hasta mayo, la misma cifra que en la capital hispalense, convirtiendo a la Comunidad en el territorio donde más crece del país, aunque aún permanece por debajo de la media estatal.

Moreno ha esperado que la exposición "remueva conciencias y obstáculos para reciclar, teniendo en cuenta que supone "un gesto muy sencillo" y que "todos tenemos que hacer un esfuerzo" que implique "mover el plantea, impulsar la economía circular, el presente y el futuro", primando el mantenimiento del "legado natural".

"Hoy es un día para reflexionar, tomar conciencia y que la sociedad civil actúe", ha dicho Moreno, tras recordar que con el reciclaje los andaluces en 2018 han logrado evitar las emisiones de CO2 equivalentes a dar 15 vueltas al mundo en avión, la extracción de materias primas equivalentes a 13 veces el peso de la Torre Eiffel y ha ahorrado energía como para abastecer el consumo doméstico de Sevilla durante más de dos meses. "Andaluces, poneos a reciclar porque es fácil, sencillo y uno se siente bien con un pequeño gesto que contribuye a algo maravilloso como es el plantea", concluye.

UN 23% MÁS DE RECICLAJE EN LA CAPITAL

En la misma línea, Espadas ha abogado por seguir avanzando en la concienciación de los ciudadanos porque "queda mucho recorrido y esfuerzo", pese al aumento de la tasa de reciclaje en la capital de Andalucía. De hecho, el alcalde se marca llegar en seis años a un 55 por ciento de reciclaje del 17 por ciento actual, duplicando las tasas actuales en tres años.

Así, aunque el reciclaje ha aumentado en la capital un 23 por ciento en cuatro años, insta a recuperar el "tiempo perdido" y plantea la necesidad de coordinar estrategias porque "esto no va solo de limpiar y recoger residuos, sino de mejorar", para lo que considera básico el papel de la plantilla de Lipasam. "Esto es un gran esfuerzo colectivo porque si no se separa en casa, no podremos avanzar", añade.

En esa mejora del nivel de reciclaje cuenta con un papel principal la concienciación ciudadana, objetivo de esta exposición que se compone de 20 esculturas de materiales como el calcín -vidrio reciclado- o la fibra de vidrio y que han sido creadas por el artista plástico Antonio Azzato, aunque en su diseño han participado personalidades andaluzas o arraigadas a la Comunidad respondiendo a la pregunta '¿Qué es para ti el medioambiente?'. Entre ellas, están Agatha Ruiz de la Prada, el futbolista Joaquín, Vicky Martín Berrocal, Victorio y Lucchino, Rafael Amargo, el chef Ángel León y las cantantes Nuria Fergó y Rosa López, entre otros.

En este sentido, el director general de Ecovidrio ha animado a ver la exposición con "ojos de sostenibilidad" y ha apostado por colocar a Andalucía "en el lugar que le corresponde". Además, ha valorado la colaboración ciudadana, de sectores como el de la hostelería y de la Administración, aunque reconoce que "aún queda mucho camino por recorrer", ya que la Comunidad está por debajo de la media española, aunque "podemos darle la vuelta".

La muestra también conlleva la puesta en marcha de la web 'www.ecomeninas.com', donde habrá un mapa interactivo para localizar cada una de las esculturas en las ciudades por las que pase, además de la posibilidad de descubrir sus distintos significados con los podcasts de cada una de ellas.

La muestra estará en Sevilla del 5 al 19 de junio, tras lo que pasará por Huelva, del 25 al 7 julio; Cádiz, del 16 al 28 de julio; Málaga, del 4 de agosto al 15 de agosto; Córdoba, del 12 al 26 de septiembre; Jaén, del 2 al 13 de octubre; Granada, del 22 de octubre al 6 de noviembre, y Almería, del 12 al 24 de noviembre

La exposición culmina en diciembre con la celebración de una subasta en la capital hispalense, donde se podrá pujar por cada una de las esculturas y cuyos fondos irán a fundaciones benéficas.

MÁS DE 100.000 TONELADAS DE VIDRIO

Según los últimos datos oficiales de 2018, los andaluces han reciclado un total de 108.768 toneladas de envases de vidrio, lo que supone que cada andaluz ha reciclado una media de 13 kilogramos de este material.

Respecto a la tasa de contenerización, Andalucía se sitúa con una media de 241 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con más de 34.770 contenedores para los residuos de envases de vidrio instalados por toda la comunidad.

Tal como destaca Ecovidrio, el reciclaje de envases de este tipo es un elemento fundamental para luchar contra el cambio el climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. Los envases de vidrio que se deposita en los contenedores se reciclan al cien por cien y se utilizan para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales.