En un comunicado, el aspirante popular a la Alcaldía del municipio, Ramón Peña, ha lamentado el comunicado previo del alcalde en funciones de Valencina y candidato socialista a revalidar el cargo, Antonio Manuel Suárez, después de que merced a la impugnación del PP, la JEZ considerase válidos dos votos dirigidos al Partido Popular que según el PSOE "habían sido declarados nulos por unanimidad por la totalidad de las mesas electorales" al estar rotos.

En esta decisión de la Junta Electoral de Zona, según avisan los socialistas, "ha pesado mucho que uno de los vocales se haya tomado la molestia de acudir a una notaría para efectuar un acta alegando lo contrario de lo que firmó el día de las elecciones, es decir, que la papeleta se rompió al sacarla del sobre" y no antes, un acta notarial que según el PSOE fue entregada a la JEZ por una "representante del PP".

Ante ello, Ramón Peña ha criticado de su lado "los cambios de criterio del PSOE, que firmó la conformidad del acta de escrutinio dejando patente el empate a 1.580 votos y en menos de 24 horas cambia de opinión respecto a un proceso que debe ser serio, riguroso y no sujeto a la improvisación".

"Voy a seguir peleando, luchando y trabajando para situar a mi pueblo donde realmente se merece y para que una moneda al aire no decida el futuro de Valencina. Nuestro destino lo decidiremos entre todos los valencineros, que habló alto y claro el pasado domingo; la democracia no debe entender de otra cosa que no sea la voz del pueblo", ha aseverado.

"Si los socialistas buscan la crispación, no la van a encontrar. Durante todo este tiempo he tenido que ver como no se respetaban las reglas de juego, no una vez, sino varias, y así lo ha confirmado la Junta Electoral de Zona condenando a quien no respeta las normas", ha agregado Peña, a juicio del cual el recurso del PSOE a la decisión de la JEZ derivada del recurso inicial del PP prueba que los socialistas "tienen miedo a la democracia".

Finalmente, ha asegurado que no ha "acusado a nadie de romper papeletas del Partido Popular. "Nadie en su sano juicio puede acusar a los apoderados de romper votos, pues es bien sabido que los votos sólo los pueden tocar el presidente y los vocales de una mesa", ha argumentado.