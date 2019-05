creen que esto será "una anécdota" y garantizan que habrá un nuevo Govern de la Nau en el 'cap i casal'.

En declaraciones a los medios antes del inicio de la primera reunión negociadora del Botànic II, la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha afirmado que no cree, sinceramente, que esto "tenga más importancia" porque al final todo el mundo tiene claro "que el Govern de la Nau es un gobierno que ha funcionado muy bien", como el del Botànic.

Ha destacado la necesidad de que haya un nuevo pacto en la ciudad que "continúe profundizando en las políticas sociales y ecologistas" implementadas desde 2015. "Independientemente de a quién quiera ver antes Sandra Gómez, el Govern de la Nau está garantizado en estos momentos", ha aseverado.

Por su parte, el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha apuntado al respecto que esta "es una decisión de Sandra" y ha agregado: "Yo creo que hay que ser muy generosos y humildes en las victorias y en las derrotas y eso es para todo el mundo".

En cualquier caso, ha apostado por la reedición del pacto, "reconociendo que unos han crecido un concejal, otros dos, pero que no hay una mayoría alternativa": "Estamos condenados a entendernos. Las cuestiones de protocolo no las acabo de entender de un modo u otro, pero me parece que eso será una anécdota".