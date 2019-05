La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado este miércoles a cuatro hermanos de origen rumano afincados en la capital hispalense por perpetrar delitos relacionados con el narcortráfico, los robos con violencia o lesiones.

De esta manera, la Sección Cuarta ha dictado sentencia 'in voce' tras haber alcanzado las partes -Fiscalía, defensa y acusación particular- un acuerdo de conformidad y haber reconocido los acusados los hechos por los que han sido juzgados, por lo que el fallo es firme y no puede ser recurrido.

En concreto, la Sala ha condenado a Alexandru L. y a Boby L. a cuatro años y siete meses de prisión por la comisión de cuatro delitos. En concreto, el tribunal les ha condenado a un año y un mes de prisión por un delito de robo con violencia, a tres años de cárcel y al pago de una multa de 16.000 euros por un delito contra la salud pública, a seis meses de prisión por un delito de receptación así como a una multa de cuatro meses con cuota diaria de seis euros por un delito de lesiones.

Asimismo, la Sección Séptima ha condenado a Calin L. a dos años y nueve meses de prisión por la comisión de tres delitos. En concreto, el tribunal le ha condenado a dos años y tres meses de prisión por un delito de robo con violencia, a seis meses de cárcel por un delito de receptación y a una multa de cuatro meses con cuota diaria de seis euros por un delito de lesiones.

De igual modo, el tribunal ha condenado a Dafinel L. a un año y siete meses de prisión por la comisión de tres delitos. En concreto, la Sala le ha condenado a un año y un mes de prisión por un delito de robo con violencia, a seis meses de cárcel por un delito de receptación y a una multa de cuatro meses con cuota diaria de seis euros por un delito de lesiones.

Además, la Sala les ha impuesto a los cuatro hermanos la obligación del pago de las costas derivadas de este proceso judicial.

CAMBIO DE CALIFICACIÓN

La Fiscalía Provincial de Sevilla inicialmente pedía para Boby L., Calin L. y Alexandru L. una pena de 21 años y ocho meses de prisión por la comisión de un delito de robo con violencia, de un delito de lesiones, de un delito contra la salud pública, un delito de tenencia ilícita de armas, un delito continuado de receptación y un delito de pertenencia a grupo criminal. Además, solicitaba una pena de 23 años y dos meses de cárcel para Dafinel L. por los mismos delitos que acusaba a sus hermanos.

Tras el acuerdo entre las partes, el Ministerio Público ha cambiado su escrito de acusación, eliminando para todos los acusados los delitos de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, y suprimiendo el delito contra la salud público del que se acusaba a Dafinel.

Además, en esa modificación retira que concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad y añade la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño a todos los acusados así como el atenuante de drogadicción a todos los hermanos, a excepción de Boby. De otra parte, el Ministerio Fiscal mantiene que a Dafinel y a Calin les concurre la circunstancia agravante de reincidencia.

Cabe destacar que los cuatro acusados están en situación de prisión provisional y en el caso concreto de Calin L. y Dafinel L. ambos han sido condenados penalmente en anteriores procesos. Así, el primero fue condenado a dos años de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación mientras que el segundo fue condenado a un año y medio de prisión por un delito contra la salud pública.

LOS HECHOS

En la exposición de los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que sobre las 22,00 horas del 19 de noviembre de 2017, todos los acusados, "previamente concertados en el común designio y en compañía de otras personas no identificadas", se personaron en el domicilio de un compatriota rumano para reclamar el pago de una deuda que había contraído el hermano de éste.

Así, la Fiscalía, tal y como continúa en su relato, señala que como no consiguieron obtener el dinero reclamado "al no encontrarse" en la vivienda su hermano, y "con la intención de obtener un inmediato e ilícito beneficio patrimonial", los cuatro acusados "valiéndose de diversos objetos contundentes" comenzaron a golpear al hombre al tiempo que lograban apoderarse de 800 euros en metálico que se encontraban en la vivienda. Esta agresión le produjo a la perjudicada una fractura nasal y laceraciones y otras heridas y por lo cual necesitó tratamientos quirúrgico.

Posteriormente en febrero 2018, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dictó una orden de registro en los domicilios de los acusados, todos ellos situados entre la Avenida de San Lázaro y Avenida de Pino Montano de la capital hispalense, donde se pudo intervenir 18.550 euros, 165 gramos de cocaína -que habría alcanzado el precio de 15.000 euros en el mercado ilícito-, así como enseres como teléfonos móviles, aparatos electrónicos y joyas que "los acusados con la intención de obtener un ilícito beneficio patrimonial adquirían a personas cuya identidad se desconoce, por un precio muy inferior al del mercado y a sabiendas de su ilegal procedencia".

Con todo, la Fiscalía indica que los acusados "desde tiempo indeterminado y hasta la fecha de su detención", se dedicaron a planificar y ejecutar "una diversidad de actos ilícitos" que iban desde la venta ilegal de estupefacientes a la compra de efectos provenientes de actos delictivos previos.