La Ley del Espejo mostra les greus conseqüències d'haver patit bullying durant la infància i exposa com afecten en l'edat adulta. El curt està inspirat en fets reals i pretén conscienciar a la societat dels efectes de l'assetjament escolar.

L'estrena serà el pròxim dissabte 1 de juny a les 13 hores al Cinesa Diagonal de Barcelona. L'esdeveniment serà gratuït i està obert a tots els interessats.

El curt ha estat autofinançat per Xavi Garrido, guionista, director i actor del projecte que no ha obtingut cap tipus de subvenció ni patrocini pel rodatge. En canvi, sí que han col·laborat diverses institucions i entitats com els Bombers de Barcelona, el Cinesa Diagonal, Escola de Maquillatge Thuya, l'ONG Bon Dia Món i la productora The Moff.

Segons Garrido, l'objectiu d'estrenar el curt a un cinema de Barcelona és intentar que la gent prengui consciència de la gravetat del bullying i poder ajudar a totes aquelles persones que ho necessitin.També s'oferirà a escoles i instituts com a material didàctic per poder tractar el tema d'una forma més gràfica i dinàmica.

Actualment el curt s'està distribuint a diferents Festivals de cinema nacionals i internacionals i de moment ha aconseguit una selecció a un dels festivals més prestigiosos de l'Índia , el Dada Saheb Phalke Film Festival.