Cañizares afirma que en Siria 'se está sembrando el odio': 'Lo estamos permitiendo Occidente y los países poderosos'

Así se ha manifestado Cañizares este martes en un acto celebrado en el Palacio Arzobispal de la ciudad, en el que ha hecho entrega a la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada de los fondos recogidos por la Diócesis de València para los cristianos perseguidos de la ciudad siria de Alepo.

De esta manera, el purpurado ha recordado las palabras del Arzobispo de Alepo, Antoine Chahda, que le explicaba que "entre musulmanes y católicos había una convivencia", pero que en estos momentos "se está sembrando el odio y la incapacidad para personar".

"Más bajo no podemos caer, y con mayor necesidad no podemos caer, ser incapaces de perdonar cuando realmente hemos tenido unas relaciones tan espléndidas", ha agregdo. Chahda le comentó, según ha relatado Cañizares, que "se estaba sembrando el odio y donde hay odio no puede haber libertad ni nada".

La Fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recibido del arzobispo de València, Antonio Cañizares, la ayuda recogida por la Diócesis de València destinada a "los cristianos perseguidos de la ciudad siria de Alepo": se destinarán 100.000 euros a la restauración de iglesias o escuelas tras la guerra.

En un acto celebrado este martes en el Palacio Arzobispal, Cañizares ha agradecido a esta organización su trabajo por "una humanidad nueva donde se respete la persona humana, los derechos humanos, la libertad de las personas para avanzar en la implantación del derecho y de la justicia en nuestro mundo". Al mismo también han asistido el director regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Álvaro Pérez; y el presidente de la fundación, Antonio Sáinz de Vicuña.

"TODOS SOMOS DEUDORES"

Para Cañizares, "todos somos deudores" de esta asociación. "La Diócesis de València en el acto de esta mañana le entrega una aportación que sencillamente es una expresión de la deuda que se tiene con ellos, lo muchísimo que hacen en favor de la persona humana, del bien común y en consecuencia de la paz", ha agregado.

Del mismo modo, el arzobispo ha elogiado su "desempeño en ayudar a los que se ven forzados a dejar sus países, muchas veces por persecución", y a buscar "un lugar aparentemente más tranquilo y próspero para ellos, como son los emigrantes y las víctimas en el Mediterráneo".

Como ha señalado el director regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Álvaro Pérez, esta iniciativa se desarrolló en "todas las parroquias los días 1 y 6 de enero".

Pérez ha explicado la elección de esos días debido a que el día 1 "es la jornada mundial de la paz y allí sufren tanto el problema de la guerra" y el día 6 porque "es la epifanía y la fiesta de los reyes, que vinieron de oriente, es decir de aquellos países, y bien está que ahora se les agradeciera lo que ellos hicieron por nosotros".

Por su parte, el presidente de la Ayuda a la Iglesia Necesitada ha dado las gracias por el donativo destinado a los cristianos de Siria, que tiene como objeto "suavizar el deterioro en iglesias, escuelas o casas".

"Esto requiere de una línea correctiva de todo el planeta en una zona como es Alepo, donde hay una minoría cristiana importante. Esta aportación de 100.000 euros, de la generosidad de los valencianos, es muy apreciada porque un euro en Siria vale mucho más que en España", ha insistido Sáinz.

Sáinz ha hecho mención al ataque perpetrado esta martes contra unos escolares, que esperaban el autobús de la escuela católica de Cáritas en Japón. "Parece mentira que una religión basada en la caridad y el amor al prójimo sea objeto de ese ataques", ha remarcado.

"RECONSTRUIR LOS CORAZONES DE LOS CRISTIANOS SIRIOS"

Pérez ha destacado la figura de Arzobispo católico de Alepo, Antoine Chahda; que en una audiencia privada en diciembre decía "que lo más importante en la reconstrucción de Siria, no era solamente las casas, la catedral o los colegios, sino reconstruir los corazones de los cristianos en Siria".

En esa misma línea, Cañizares ha apuntado que Chahda comentó que "se estaba sembrando el odio y donde hay odio no puede haber libertad ni nada" algo que, ha denunciado el prelado, que "permite occidente y los países poderosos". "Sin embargo, Ayuda a la Iglesia Necesitada siembra lo que se necesita, que es ese amor que perdona, que reconcilia y que hace posible una paz verdadera en todo los sitios".

Por ello ha pedido reconstruir el mundo "con el amor, la reconciliación y el respeto a la persona" y ha subrayado que "la Diócesis de València está muy firme y todavía más en los meses futuros donde realmente habrán noticias de las iniciativas que se van a tomar en ese sentido".