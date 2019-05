Sofia Be So / AROMAS

Se define como el primer restaurante del mundo en crear una experiencia gastronómica basada en los aromas. Y aunque esta carta de presentación puede que asuste a los que rehúyen de lo conceptual, la buena noticia es que en Be So del hotel Sofia se come y se bebe muy bien en un ambiente elegante y con un servicio impecable.

De eso se ocupan el chef Carles Tejedor y François Chartier, considerado uno de los mejores sumilleres del mundo y que ha elaborado una original y única carta aromática de vinos y otras bebidas alrededor de la que gira la oferta gastronómica y los menús degustación que se proponen.

Una propuesta que invita al comensal a jugar con los aromas de una carta de vinos que se huele antes de leer y que marca el guion para una cocina que, eso sí, no pierde nunca el norte de un producto de lujo que acaba mandando en el plato.

Puede parecer complejo esto del maridaje a nivel molecual de ingredientes y vinos, pero todo es más sencillo ya en la mesa al encontrarse un bogavante perfecto que casa con almendras y tomate, un bacalao con emulsión de salsa bilbaína o un cordero con sus verduras escabechadas.

Un giro diferente para un restaurante que es ya referencia de la cocina clásica y elegante en la parte alta de la ciudad.

El nuevo Sofia

Iván Cruz, jefe de cocina del restaurante y que ya trabajaba con Tejedor en Via Veneto, se ocupa de poner en práctica esa filosofía aromática del chef y el sumiller. El resultado son los menús degustación 7 Senses y 5 Senses (80 y 120 euros) con 7 y 5 pases y opciones de maridaje. Situado en la planta noble, Be So es el restaurante gastronómico de este renovado hotel de 5 estrellas que, tras una profunda puesta al día el año pasado estrenaba su nueva imagen y decoración dispuesto a revalidar su papel de referencia dentro de los grandes hoteles de lujo de la ciudad.

Propuesta: La cocina de los aromas en el restaurante del remodelado hotel Sofia

Dirección: Plaça de Pius XII, 4

Teléfono: 935 08 10 20

Precio medio: menú degustación a partir de 80 euros

Web: sofiabarcelona.com

La Güerita Mexicana / Tacos pastor

Restaurantes mexicanos hay muchos en Barcelona. ¿Pero qué tiene La Güerita Mexicana para destacar en este panorama? De entrada, una ubicación estupenda junto al mercado de Sant Antoni. Pero, sobre todo, posiblemente los mejores tacos al pastor de la ciudad, hechos como debe ser: con su trompo de carne de cerdo de calidad marinada durante horas y luego coronada por una piña y asada lentamente mientras gira.

Ha abierto hace apenas dos meses, pero no ha tardado en convertirse en uno de los rincones más animados del barrio gracias a esos tacos al pastor en varias versiones (los morenos son deliciosos y ofrecen una opción vegana con berenjena asada) y la labor de Almudena y Renato por explicar un plato como este.

Ojo también al buen guacamole que hacen (no siempre es fácil encontrarlo en restaurantes mexicanos) la carta de cócteles, micheladas, tequilas y los postres en los que el toque mexicano es más sutil. Todo ello además con unos precios muy ajustados y en un ambiente de lo más colorido.

Por cierto, hasta el 26 de mayo participan en la ruta Tapantoni por si hace falta una excusa más para acercarse a probar sus tacos. Y repetir, claro.

Propuesta: Descubre los auténticos tacos al pastor junto al mercado de Sant Antoni

Dirección: Manso, 53

Teléfono: 931524902

Precio medio: 15-20 €

Web: lagueritamexicana.com

Agenda

Jornadas del Atún Rojo Balfegó

Hasta el próximo 2 de junio la ciudad de Barcelona y diversas localidades de la provincia celebran las IV Jornadas del Atún Rojo organizadas por Balfegó. En total 111 restaurantes de la capital y 25 de diferentes pueblos participan en esta edición con menús exclusivos en los que el atún será el protagonista absoluto. Los chefs Hideki Matsuhisa (Koy Shunka), Juan Carlos Reyes (ABaC Barcelona), Fabiola Lairet (Robata) y Ekaitz Apraiz, de la Tunateca Balfegó han sido los encargados de presentar estas jornadas, destacando su importancia a la hora de mostrar la versatilidad gastronómica del atún rojo ya sea en crudo, marinado, al horno o como ingrediente principal en arroces y guisos. Más información: balfego.com/ca/jornades-gastronomiques/



Cenas maridadas en Mas Salagros

Nueva cita con la mejor gastronomía en un lugar único a pocos minutos de Barcelona: Mas Salagros, el primer EcoResort 100% ecológico del país. Será el próximo 29 de mayo cuando la cocina de la chef Susana Aragón -del restaurante Cèntric Gastrobar en El Prat de Llobregat- se combinará con la de Beniamino Campolo del restaurante 1497 del hotel. Un menú a cuatro manos maridado los vinos del Celler Can Roda de Santa Maria de Martorelles ( D.O.Alella) y en el que los productos del Parc Agrari (espárragos, alcachofa, pollo Pota Blava...) serán protagoistas. El precio de la cena con 6 pases y postre es de 49 euros con opción de combinarlo con una noche de hotel por 135 euros por persona. Más información y reservas: massalagros.com