Espadas ha cerrado su campaña electoral con un mitin-fiesta en San Jerónimo junto con la ministra de Hacienda en funciones y diputada en el Congreso por Sevilla, María Jesús Montero; la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez; y el también diputado socialista, exdelegado del Gobierno en Andalucía y exconcejal capitalino, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, así como con miembros de su candidatura y de su equipo de gobierno.

Durante el acto, Verónica Pérez ha manifestado que los socialistas cierran una campaña "ilusionante" en la que sus candidatos en los 106 municipios sevillanos "se han batido el cobre, se han dejado la piel y han dado lo mejor de sí mismos", lo que según ha augurado va a "dar buenos frutos".

No obstante, ha avisado de que para el PSOE no vale solo con ser la fuerza más votada, sino que "hay que ganar en condiciones, para no ser rehenes", lo que le ha llevado a rememorar el resultado de las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre, tras las cuales el PP y Cs han conformado un gobierno de coalición para superar la mayoría simple del PSOE, siendo "rehenes de la ultraderecha" que representa Vox.

En el plano local hispalense, Pérez ha planteado que mientras "los de la derecha" han conectado a Juan Espadas "con Venezuela", desde las filas de Podemos o IU le han acusado de "ser de derechas". "Le han dicho de todo", ha ironizado, opinando que la oposición a Espadas "no tiene ideas ni proyecto", mientras el PSOE ofrece a los electores de Sevilla "un proyecto sólido y un equipazo capitaneado por el mejor", en alusión a Juan Espadas.

Así, se ha mostrado "convencida de que Espadas va a ser elegido mayoritariamente", aunque ha insistido en el escenario político dibujado en Andalucía tras las elecciones autonómicas de diciembre, avisando de que no se puede "dejar escapar ningún voto", para que Sevilla "siga progresando" en materia de recursos sociales, empleo, igualdad, empleo o vivienda. Precisamente por ello, ha invocado la victoria de los socialistas en las elecciones generales del 28 de abril, llamando a que el domingo haya "la misma movilización" que en los comicios generales.

María Jesús Montero, de su lado, ha rememorado que mediante la moción de censura gracias a la cual los socialistas acabaron con los "años de plomo" del Gobierno del popular Mariano Rajoy y le arrebataron el poder, se despertó "una ola de alegría, ilusión y esperanza" al demostrar el Ejecutivo del PSOE que "otra política era posible, compatibilizando el crecimiento económico con la recuperación de los derechos y con medidas de utilidad para la gente".

"La gente dijo que sí a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, al control horario (en las empresas), a la prestación a los mayores de 52 años, a que las cuidadoras no profesionales de la dependencia recuperasen la cotización, a dejar atrás los recortes y empezar una nueva era de recuperación de derechos y libertades, con los ciudadanos en el centro de las políticas", ha enfatizado.

"FRENAR A LA TRIPLE DERECHA"

Por eso, ha llamando a "seguir frenando a la triple derecha" con la "ola de ilusión" iniciada con la moción de censura contra el PP y la victoria del PSOE en las recientes elecciones generales, para "seguir avanzando" en las políticas progresistas, frente a unas fuerzas de derecha que "siguen en lo de siempre, intentando mentir, gritando y generando un ruido ensordecedor para que no se escuchen" los argumentos. Dicha postura, a su juicio, demuestra que tales formaciones no han comprendido el mensaje de la ciudadanía en las últimas elecciones generales.

En el plano local, ha defendido el "empuje" dado por el regidor a la ciudad de Sevilla, iniciando un proyecto que "no está acabado" y que debe ser continuado para mejorar la capital andaluza. "Por eso necesitamos esa ola de la ilusión, para tener esos cuatro años", ha indicado, opinando que Espadas ha gobernando "haciendo compatible la conservación de la identidad, la cultura y la tradición de Sevilla, con una mirada de futuro y anticipación ante los retos del cambio climático", el empleo o el turismo.

"Vamos a decir que sí a ese nuevo mandato", ha proclamado, llamando a "poner toda la carne en el asador" en estas nuevas elecciones municipales y europeas, para las cuales "todas las personas son imprescindibles" a la hora de apoyar con su voto las políticas progresistas y verdaderamente transformadoras.

Ha cerrado el mitin Juan Espadas, quien señalado el "corazón socialista" de San Jerónimo al ser celebrado el acto en dicho barrio hispalense. El alcalde y candidato a revalidar el cargo ha repasado sus cuatro años al frente del Ayuntamiento hispalense, años "duros y difíciles" en los que con once concejales frente a 20 de la oposición, el Gobierno local socialista ha logrado desplegar "el doble" de medidas y recursos que el anterior gobierno local del popular Juan Ignacio Zoido, que contaba con 20 ediles.

EL "EJEMPLO" DEL PSOE

Señalando aspectos como la cosecha de aportaciones de fondos europeos por valor de unos cien millones de euros, la aprobación del Plan Estratégico Sevilla 2030 o las inversiones en los barrios, entre otras cosas, Espadas ha defendido que el PSOE ha recuperado al Ayuntamiento como instrumento "de utilidad para mejorar la vida de la gente", dando "ejemplo de honestidad, ética y responsabilidad en la gestión de lo público y hablando de política en positivo".

Y es que frente a "los tristes que sólo ponen pegas y tiene una visión de Sevilla en blanco y negro", el PSOE ofrece "color, ilusión, confianza y corazón" a la hora de gobernar. Sobre todo porque según ha defendido, los socialistas son "lo más parecido a lo que es la gente, una parte integrante de la realidad" social.

Insistiendo en el trabajo "a fondo" desplegado por el PSOE este mandato al frente del Ayuntamiento, Espadas ha defendido que tras generar "la base de la maquinaria (de la ciudad) creando empleo y siendo atractiva" para la inversión, es necesario que el PSOE cuente con "más fuerza y más concejales" para seguir gobernando "para el interés general de todos, con altura de miras, y poner así a Sevilla donde tiene que estar", en referencia al papel de la capital andaluza en su contexto regional, nacional e internacional.

"YA ESTÁ BIEN DE TONTERÍAS" CON EL METRO

Y ha rematado el acto pidiendo a Montero que ambos demuestren al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que tiene ante sí "a dos administraciones dispuestas a hacer realidad" la reanudación de las obras del metro de Sevilla, pues el actual Gobierno andaluz de PP y Cs tiene pendiente ratificar o descartar el protocolo de financiación negociando entre el anterior Ejecutivo andaluz del PSOE con el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, para retomar las obras mediante el tramo de la futura línea 3 comprendido entre el Prado de San Sebastián y Pino Montano.

"El Ayuntamiento y el Gobierno central. Aquí estamos", ha aseverado insistiendo que tales administraciones están "dispuestas" a reanudar las obras del metro si la Junta acepta. "Aquí estamos. Ya está bien de tonterías", ha rematado finalmente Espadas con relación a las posiciones del PP respecto a la reanudación de las obras del metro.