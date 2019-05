Así se ha pronunciado Pérez en un acto a bordo de un barco por el Gualdalquivir, en el que ha estado arropado por el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el exalcalde de Sevilla y candidato a las europeas, Juan Ignacio Zoido; y el expresidente del PP-A Javier Arenas, entre otros dirigentes.

Pérez, que ha comenzado su intervención garantizando que será alcalde el próximo domingo, ha trasladado a Moreno que "nadie daba un duro por tu candidatura y hoy eres presidente de la Junta; por mí hay mucha gente que no da ni un duro pero se darán cuenta de que se equivocan y de que acertamos quienes hemos trabajado y vamos a hacer realidad los sueños de los sevillanos".

El candidato popular, que ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo por el duro trabajo realizado durante la campaña, "sin reloj y sin descansos", ha indicado que "se inicia hoy la travesía que nos va a llevar a la transformación social y económica de Sevilla porque sus 700.000 habitantes necesitan un alcalde que asuma riesgos y que se atreva, que ame Sevilla y que se deje la piel, y ese soy yo".

Beltrán Pérez, que ha dicho agradecer los halagos que ha recibido su campaña, ha afirmado que solo se conformará si sirve para "alcanzar el sueño colectivo" de recuperar el Gobierno de Sevilla, con el objetivo de situar a esta ciudad "rumbo a la modernidad".

"Sevilla merece el cambio, por lo que tenemos que repetir el milagro que se produjo en las pasadas autonómicas", ha subrayado el popular, quien se ha mostrado convencido de que Moreno será "su aliado" cuando llegue a la Alcaldía. "Tenemos una avenida -entre San Telmo y el Ayuntamiento- que nos separa unos cinco minutos, pero política, mental y generacionalmente ya estamos conectados", ha destacado.

De esta forma, tras insistir en la necesidad de que hay que "enganchar el cambio en Sevilla con el cambio en Andalucía", el candidato del PP ha señalado que hay que "engancharse al tren del cambio como locomotora y no como vagón de cola", donde se encuentra, según ha apuntado, con el gobierno socialista de Juan Espadas.

En este punto, ha criticado la gestión del actual alcalde y candidato a la reelección argumentado que el socialista "no se ha equivocado ni ha molestado porque no ha hecho nada" durante su mandato. "Su gran equivocación ha sido no emprender con esta gran joya de ciudad y tener enterrado su talento, negándole las oportunidades que otras ciudades sí han sabido aprovechar", ha opinado Pérez.

Ha garantizado que Espadas "pondrá el puño y la rosa por delante del Nodo", mientras que él nunca pondrá "la gaviota" por delante de los intereses de los sevillanos. "Quiero ser el alcalde de todos, los que me van a votar y los que no. Mi sueño es Sevilla, me voy a dejar el alma por Sevilla y el próximo domingo vamos a dar la sorpresa", ha concluido el popular.