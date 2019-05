El candidato de JxCat a la Alcaldía de Barcelona, Joaquim Forn, considera que la mayor parte de los electores de ERC prefiere que pacte con JxCat, y no con la alcaldesa y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau: "Estoy seguro de que una mayoría del electorado de ERC desea un acuerdo con JxCat".

"Somos la única candidatura soberanista que no hará alcaldesa a Ada Colau", ha recalcado Forn en una entrevista de Europa Press, respondida a través de un cuestionario desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde está en prisión preventiva.

El exconseller de la Generalitat ha rechazado que un eventual pacto ente Maragall y Colau supusiera el fin del proceso independentista en la ciudad, porque "la solidez del espacio independentista está por encima de las dinámicas y tácticas de partido".

"Otra cuestión es el coste político que le supondría a ERC una operación de este tipo", y ha pedido el voto afirmando que su candidatura es garantía de cambio para recuperar la ambición y el liderazgo de la ciudad y para que ejerza como capital de Catalunya sin ningún complejo, ha dicho.

Sobre los riesgos que cree que comportaría un pacto de gobierno entre Maragall y Colau, ha avisado de que "el riesgo más grande es mantener un modelo que se ha demostrado incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía" y de buscar consensos políticos y con sectores sociales.

Ha criticado que este modelo ha llevado a un retroceso en seguridad ciudadana y a una pérdida de oportunidades en la economía y la creación de empleo: "Nunca un gobierno municipal había sido tantas veces reprobado en el pleno".

Forn ha insistido en que JxCat no apoyará a un ejecutivo que incluya a Colau: "Nuestros modelos de ciudad son muy diferentes", por lo que pueden alcanzar acuerdos puntuales -como ya han hecho este mandato-, pero no participar en un gobierno con ella.

"Llorar con nuestros ojos"

Forn duda de que un partido logre representación para gobernar solo, por lo que serán necesarios acuerdos entre fuerzas -JxCat mantiene a ERC como preferente-, aunque deberán tener "capacidad para llegar a acuerdos más amplios con otras fuerzas políticas" para afrontar los retos de la ciudad.

Sobre el futuro del PDeCAT y la marca de JxCat, ha defendido que, más allá de los nombres, es un espacio político importante que gobierna en la Generalitat y en 400 ayuntamientos y administraciones, y que ha sido capaz de generar nuevos liderazgos, especialmente en el ámbito municipal: "Mucha gente querría llorar con nuestros ojos".

Agradece a Colau el apoyo

Preguntado por la postura de Colau ante su situación en la cárcel, ha contestado: "Estoy agradecido a Colau y a Bcomú por todo lo que han hecho por los presos políticos. No puedo decir otra cosa", porque se ha sentido apoyado, Colau le ha visitado en prisión y se ha manifestado a favor de su libertad y de un referéndum acordado.

"Siempre se puede hacer más, y ahora el peso de su partido en Madrid, su relación de socio preferente con el PSOE, podría ayudar a ir más allá", ha resaltado Forn sobre el papel de Podemos y los comuns en el Congreso.

El juicio

Ha dicho que han vivido fases muy duras en el juicio, que prevén que termine sobre la segunda semana de junio, y, sobre si la situación puede beneficiarle o perjudicarle electoralmente o en el juicio, ha afirmado: "Del mismo modo que mi candidatura no es instrumental para lograr ningún objetivo personal, tampoco debería generarme ningún perjuicio".

En cuanto a un eventual indulto si hay condena, ha resaltado que sólo lo puede solicitar alguien condenado y que él espera ser absuelto: "No he cometido ningún delito. Votar no es ningún delito y, por lo tanto, no es un escenario que contemple".

Considera "evidente que, si hubiese alguna condena, habría que dar una respuesta política y social", pero no plantea un avance electoral en Catalunya -algo que ha recordado que sólo corresponde decidir al presidente de la Generalitat, Quim Torra-.

Cargo en el Ayuntamiento

El exteniente de alcalde ha remarcado que concurre a las elecciones para ser alcalde y para ejercer sus responsabilidades desde el Ayuntamiento, y ha garantizado: "Mi compromiso con la ciudadanía es tanto si tengo responsabilidades de gobierno como si tengo que estar en la oposición".

Ha recordado que los presos diputados del Congreso o senadores han podido salir de prisión para tomar posesión de su cargo y asistir a la sesión constitutiva: "No veo ningún obstáculo para que, en el ejercicio de mis derechos políticos, yo también pueda estar en Barcelona, el 15 de junio, en la constitución del Ayuntamiento".