"Soy un chico joven, responsable y con sentido de civismo". Así se presenta Juan del Canto, quien a sus 19 años y terminando 2º de Bachillerato, aspira a ser el nuevo alcalde de su pueblo, Villalazán, un pequeño municipio zamorano de 278 habitantes. Lo hace bajo las siglas del PP y cogiendo el testigo de su hermano mayor, quien ya lo intentó hace cuatro años y no lo consiguió por apenas 12 votos.

Le gustan los caballos, los toros y la caza, "todas las aficiones del mundo rural", pero ahora, su tiempo lo dedica a los exámenes finales y a la campaña por la alcadía. Su primer contacto con la política tuvo lugar en las generales del 28 de abril, en las que votó por primera vez, y en su segunda toma de contacto, en las municipales, disputará el Ayuntamiento de su pueblo, donde lleva 32 años gobernando el mismo partido. "Soy una persona que no puedo dedicarme solo a quejarme y no moverme", asegura.

¿Cómo está siendo la campaña?

Me da miedo porque está saliendo demasiado bien. Toda la gente me apoya, dice que este año por fin viene un cambio y me da miedo que luego nos demos el tortazo. Porque llevamos muchas ilusiones y vamos muy contentos con la campaña.

¿La lista la ha hecho con gente que ya conocía o hay nombres que ya estaban en la anterior legislatura?

La lista es nueva casi entera. Creo que repiten los reservas y el quinto. Los demás somos todo sangre nueva, jóvenes... Yo entro a votar por primera vez en estas municipales; otro chico que es más joven que yo y va de sexto también vota por primera vez. Y el segundo y la cuarta creo que también. Somos una lista de sangre nueva, con ilusión y ganas de trabajar y de tirar del pueblo hacia adelante.

¿Por qué alcalde en lugar de concejal, por ejemplo?

Lo hablamos los que estábamos interesados en el proyecto y que sabíamos quién estaba comprometido con esto, y entre todos decidimos que yo me pusiera de primero. Yo siempre tuve el sillón, como quien dice, a disposición de quien quisiera hasta el día que se cerró la lista. Si alguno hubiera querido el puesto e ir de primero yo se lo habría cedido sin ningún tipo de problema.

¿Por qué bajo las siglas del PP?

Yo comparto muchos ideales del Partido Popular y siempre ha sido el partido más afín a mí. Ha sido un partido que siempre ha estado pendiente de Villalazán, siempre nos ha tendido la mano y nos ha ofrecido toda la ayuda posible. Para todo siempre ha estado pendiente de mi pueblo y yo creo que les hemos tenido bastante cerca siempre. En las anteriores municipales vino a hacernos campaña la plana mayor del partido en Zamora y siempre los he tenido como gente muy cercana, y ahora que me he metido yo lo he comprobado, que son gente muy cercana y que te tratan igual tanto si vas a por el Ayuntamiento de Morales del Vino que de Villalazán, que es un pequeño pueblo.

¿Y van a participar también en su campaña?

Pues no se lo he pedido. Me lo han ofrecido pero no quise molestar más, porque no sé si los he incordiado demasiado. Les pedí ayuda para hacer el proyecto, les llevé las ideas y todo redactado, pero bueno, había que darle vueltas.

¿Se ve capaz de aprobar los presupuestos?

Sí, porque no me considero que esté yo solo a voz y mando. Estoy con un grupo de gente y voy a contar con todos los vecinos, como propongo en mi programa, haciendo asambleas vecinales. Voy a contar con todo el mundo y aquí nadie va a tener el protagonismo de nada.

¿Qué le ha dicho la gente del pueblo al saber que se presentaba como candidato?

La verdad es que aquí dentro del pueblo ha sorprendido poco, dentro de lo que cabe. Siempre he sido una persona que he estado metida en estos mundos. Ha soprendido por el tema de que ha tardado mucho en salir la candidatura, pero no lo han cogido mal. Está sorprendiendo mucho más por ahí, por Zamora y por otros sitios de Castilla y León que aquí.

¿Y sus padres que le dicen? Le animan, imagino...

Claro, ahora no queda otra. Al principio te dicen que eres muy joven y que no nos metas en esos líos, porque en los pueblos pequeños ya sabes lo que pasa con ponerte de un lado o de otro, que ya te asocian unos estereotipos. Pero bueno, no nos da miedo eso y nos da igual lo que hable la gente. Y yo sé que muchos vecinos apoyan el proyecto y sé que nos van a apoyar, y si no ganamos, habrá que hacer una oposición y representar a todos esos vecinos que nos han dado un voto de confianza.

¿Qué aspiraciones políticas tiene? ¿Le gustaría pasar del nivel municipal?

Ahora mismo no tengo ningún tipo de ambición política, yo me he puesto aquí para solucionar un problema de Villalazán y concentrarnos en Villalazán.

¿Cuál sería su primera medida como alcalde?

Pues primero, hay que mirar como está el ayuntamiento, porque no somos conscientes de como están las cosas. Tampoco se nos ha dado la opción, no quiero decir de nadie, pero... Habría que ver cómo está la situación en el Ayuntamiento. Y de ahí lo principal, antes de traer gente ni nada, es garantizar a la gente de aquí que tenga unas buenas calidades, que se sienta representada y que todo el mundo pueda participar en el Ayuntamiento y con el Consistorio y que todo el mundo esté a gusto, sin pensar a quién votó o a quién no votó ni qué pensamiento tendrá. Lo pongo bien claro en mi programa: una asociación vecinal en la que todos podemos decir nuestras ideas, nuestras aportaciones y nuestras quejas.

¿Tiene alguna medida contra la despoblación o para mejorar los servicios del pueblo?

Tenemos pensado mover un poco el mercado inmobiliario. Tenemos un solar muy bueno que lo perdimos porque hace 13 años vino una ministra a poner una primera piedra para poner unas casas de protección y de ahí para adelante nada, y los jóvenes se han tenido que marchar, no solo a las capitales sino a pueblos cercanos porque aquí no había posibilidad. Tenemos pensado estudiar qué se puede hacer con la vivienda privada. Pero sobre todo recuperar lo que hemos perdido, que es la tienda de comestibles y los servicios para que los que estamos aquí no tengamos que vernos obligados a marchar.

Está terminando 2º de Bachillerato, ¿quiere seguir estudiando?

Voy a seguir estudiando, pero no tengo claro el qué.

¿Y si tiene que salir a estudiar fuera, podría compaginar la alcaldía?

No soy de esas personas que me llame la atención ir a estudiar fuera. Pero si en algún momento tuviera que irme fuera dimitiría y que marchara la lista. No me voy a ir para dejar el pueblo abandonado. No creo que un alcalde pueda estar fuera del pueblo.

¿Y si se marcha a estudiar, volvería al pueblo?

Yo si pudiera vivir en este pueblo, viviría toda la vida. Es un pueblo tranquilo, pacífico y bonito, y recomiendo que venga mucha gente.