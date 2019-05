El presidente de Les Corts, Enric Morera, reelegido este jueves para la X legislatura, ha estrenado la nueva etapa instando a los 99 diputados a que "no se superen nunca los límites ni que se utilice la palabra para herir o denigrar en clave personal". "Por encima de las siglas y la legítima confrontación de ideas están las personas", ha reivindicado.

Ante el parlamento valenciano más plural de la historia, con seis partidos tras la irrupción, ha subido al estrado tras ser reelegido presidente con los 52 votos del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem-, con un aplauso generalizado de todo el hemiciclo más tímido en la parte de Vox.

Morera ha mostrado su confianza en que los próximos cuatro años serán "una etapa muy fructífera". Para conseguirlo, ha defendido que no piensa "renunciar" a su manera de pensar: que un adversario político no es el "enemigo". "No entiendo la política cuando se utiliza para hacer daño a las personas", ha afirmado, por lo que ha pedido respeto a los diputados "desde el minuto uno de esta legislatura".

Ha garantizado que no permitirá "nunca que se haga daño a las personas", algo que "no forma parte de la política", y que será "escrupuloso y exigente" para que todos sigan su ejemplo "por el bien de todos". "Tenemos que ser ejemplares si queremos ser respetados", ha enfatizado.

Ha puesto como ejemplo del "clima de diálogo y de buena política" de la pasada legislatura el acuerdo por una mejor financiación autonómica y las 80 declaraciones institucionales: "Es un buen camino".

Ahora bien, el también titular del Bloc (Compromís) ha reconocido que "moderar los debates a veces es una tarea difícil; hay que buscar un punto de equilibrio". Y en su caso, ha asegurado que ha tratado ser "un presidente justo" y actuar "con neutralidad", aunque ha recibido "críticas de todos".

Ha emplazado a los 99 integrantes de la cámara a hacer gala del "buen parlamentarismo", pero también de "saber callar y ser responsable, coherente y leal a tus ideas", como "un instrumento al servicio del pueblo valenciano".

"EN JUEGO EL PRESTIGIO DE LES CORTS"

Bajo este prisma, ha defendido que es necesario creer en las instituciones, en Les Corts como "la máxima expresión de la democracia valenciana". "Estos días se ha puesto mucho en juego el prestigio de esta institución, y esto no lo podemos permitir", ha recalcado.

Para Morera, los diputados no pueden "competir por ser tendencia en las redes sociales ni por tener la máxima audiencia, como si esto se tratara del plató de un 'reality show'. Ante esto ha defendido el papel de los periodistas, "excelentes profesionales con una enorme responsabilidad", acercar Les Corts a la ciudadanía.

Tras recoger las palabras que pronunció hace cuatro años el diputado Fernando Delgado, que definió a la Comunitat como "una familia honrada", ha llamado a "abrir más las puertas" del parlamento a la sociedad, un parlamento con "diputados valientes que son ejemplo de superación.

Por todo ello, aunque "todo el mundo habla de que será una legislatura difícil", el presidente de Les Corts ha asegurado que estará "a la altura de los retos del parlamentarismo del XXI" como una institución "con mucho futuro".

ELECCIÓN DE LA MESA

Junto a la reelección de Morera, la sesión constitutiva ha dado luz verde a la Mesa de Les Corts definitiva, con la hasta ahora consellera de Vivienda, Mª José Salvador (PSPV) como vicepresidenta primera, con los 52 votos a favor del Botànic. El segundo es Jorge Bellver (PP), con el apoyo de los 37 de la bancada 'popular' y de Ciudadanos.

Por su parte, la secretaria primera es Cristina Cabedo, de Unides Podem, que también ha contado con los 52 votos a favor del PSPV, Compromís y su partido. El segundo recae en Luis Arquillos (Cs), de nuevo con el respaldo de la oposición a excepción de Vox, que en los dos casos ha dirigido sus diez votos a su propuesta.