en el caso de los maestros sea hasta las 23 horas.

Así lo han puesto de relieve en la Mesa Sectorial de este jueves a la que la Conselleria de Educación ha llevado el proyecto de decreto del Consell para fijar la jornada lectiva del personal docente en los niveles no universitarios en los centros públicos. En dicho documento, se plantea mantener las 25 horas lectivas al personal docente de infantil y primaria, mientras que en el caso de secundaria prevé una reducción progresiva -de 20 a las 18 horas- en los dos próximos cursos (19 horas en 2019-2020 y 18 el siguiente).

El sindicato STEPV ha asegurado mediante un comunicado que la Conselleria se ha comprometido a estudiar una propuesta para reducir a 23 horas lectivas en infantil y primaria, aunque también han señalado que "no será efectiva para el curso que viene".

Desde STEPV han explicado que si esta reducción en primaria e infantil no se introduce en el decreto, "el Estado no tiene porqué financiarla" y han apuntado que la Conselleria "comparte la idea de aplicar esta reducción, pero no para el curso que viene".

Respecto a secundaria y el resto de cuerpos, desde STEPV han insistido en que la reducción a 18 horas se aplique el curso que viene, y que no sea progresiva en dos cursos como se prevé actualmente.

Por lo que respecta a las ratios, desde STEPV han pedido que "se acelere" la recuperación de las que había previamente a los recortes, y han indicado que la Conselleria ha "alegado problemas en las infraestructuras para hacer posibles los desdobles necesarios para esta medida".

De igual manera, en STEPV han pedido que se hiciera referencia explícita en el decreto a las ratios de los centros que escolarizan un porcentaje elevado de alumnos de compensatoria, que en este momento tienen ratios más bajas pero "no están contempladas en el decreto propuesto por Conselleria".

CSIF: "MALESTAR" PORQUE "SIGAN APLICÁNDOSE RECORTES"

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que Educación "siga aplicando los recortes horarios" y lamenta que la administración "se haya limitado a pasar de 20 a 19 horas la jornada lectiva".

CSIF ha expuesto su "malestar por el hecho de que sigan aplicándose recortes, a pesar de que el Gobierno central ya aprobó su derogación y otras autonomías han planificado para el próximo curso los horarios anteriores a esa pérdida de derechos".

Según este sindicato, la administración valenciana "se ha escudado en problemas presupuestarios", circunstancia que CSIF le ha manifestado que "no es de recibo" una vez transcurridos ya siete años de esos recortes.

CSIF, además, ha pedido la convocatoria de una reunión tripartita entre Conselleria de Educación, Conselleria de Hacienda y sindicatos para que el Consell consigne el dinero necesario con el fin de "poder eliminar los recortes impuestos al personal docente".

"No podemos estar escuchando año tras año las mismas excusas cuando, en la práctica, continúa aplicándose un recorte que ya debería de haber desaparecido en la Comunidad Valenciana", aseveran desde esta entidad.

Asimismo, la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) ha exigido también horarios lectivos de 23.00 horas en Infantil y Primaria y 18 en el resto de cuerpos docentes.

Desde CCOO aseguran entender que la Comunitat "se encuentra en una situación de infrafinanciación, pero el gobierno de la Generalitat tiene capacidad para aumentar el porcentaje de PIB dedicado a educación". En este sentido, recuerdan que "era un 5,1% estatal antes de los recortes y que estamos alrededor del 4,5 %, muy lejos del 7 % que nos permitiría implementar verdaderamente políticas de calidad en la escuela pública".

Igualmente la FE CCOO PV ha pedido la bajada de ratios en todos los niveles, así como un plan de choque de infraestructuras que permita que esa bajada de ratios pueda ser efectiva. Por último, ha reclamado la negociación de la normativa que permita tener las reducciones horarias necesarias para el personal mayor de 55 años, jefaturas de departamento y también la investigación necesaria en los conservatorios superiores.

TAREAS QUE "TRASPASAN COMPETENCIAS"

La reclamación de 23 y 18 horas lectivas también ha sido defendida por ANPE, que ha recalcado la "necesidad" de rebajar la carga horaria de los docentes "ante las múltiples tareas que se les encomienda día a día y que en muchas ocasiones traspasa sus competencias".

ANPE subraya que ya viene exigiendo la rebaja de las tareas burocráticas y la eliminación de funciones que no competen al colectivo docente. Por eso, pide que sea "ya para el próximo curso la vuelta a las 18 horas en el cuerpo de Secundaria y otros cuerpos, no aceptando la disminución progresiva planteada por la Conselleria y ha exigido para los maestros la bajada de su jornada lectiva de 25 horas a 23 horas".

Este sindicato ha demandado igualmente una ratio "adecuada y una plantilla suficiente, como factores fundamentales para una enseñanza de calidad y deben ser prioridad absoluta".

Por ello, ANPE ha reclamado para el próximo curso la ratio de 15 alumnos para los grupos de 2 y 3 años y de 20 alumnos para los grupos de 4 y 5 años en la Educación Infantil, 25 alumnos para todos los niveles de Educación Primaria, como ya exige la Ley 4/2019 de 7 de marzo, y un estudio de las actuales ratios de éstas y el resto de las enseñanzas con el fin de su revisión a la baja. Así mismo ha exigido como prioridad la revisión de las plantillas de los centros.

"Derogadas las normativas que impusieron los recortes, ANPE advierte a la Conselleria que tiene la oportunidad de revertirlos totalmente, sin excusas, modificando el Proyecto de Decreto presentado hoy y apostar por mejorar las condiciones en la educación pública de la Comunitat Valenciana", aseveran.