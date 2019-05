El 'president' de la Generalitat en funciones y secretario del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha insistido en que "habrá un gobierno" en la Comunitat Valenciana "formado por dos o tres partidos" y que el punto de partida será una mayoría progresista en las instituciones: "No se trata de sumar trocitos, sino de que haya un gobierno como lo ha sido durante este tiempo".

Así lo ha afirmado este lunes a preguntas de los periodistas en el Palau de la Generalitat, respecto a la posible entrada de Podem en el Consell junto a los socialistas y Compromís para la reedición del Botànic. A la espera de las elecciones del 26M, ha reiterado que no hay una fecha concreta y ha descartado que puedan condicionar las negociaciones PSOE-Podemos para el Gobierno de España.

Puig ha subrayado que en el PSPV están "dispuestos" a que Podem entre en el Consell, al igual que lo estaban hace cuatro años. "Cuanto más sólido sea el gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, mejor", ha aseverado.

En todo caso, ha hecho hincapié que "las negociaciones sobre el futuro de la Comunitat se deben tomar y se toman en la Comunitat" y que "va a haber un gobierno, esté formado por dos o tres partidos; es una cuestión sine qua non", aunque ha reconocido que "en los gobiernos siempre hay que gestionar la diversidad y no es el pensamiento único". Y ha recalcado: "Sin duda hay un gobierno, y eso es en lo que nos tenemos que comprometer todos".

Desde esa posición, ha garantizado que se abordarán las negociaciones "entendiendo que el autogobierno significa capacidad de decidir" en la Comunitat y que "el presidente del Gobierno tiene autonomía y el líder del PSOE -Pedro Sánchez-, que ha ganado las elecciones, también tiene autonomía para llegar a un gobierno sólido, que no tiene por qué estar mimetizado con el valenciano". Puig ha defendido así que las circunstancias dependen del territorio y del espacio político.

Sobre si Podemos aspira a un Gobierno central parecido al Botànic, ha utilizado el símil de "un gobierno valenciano a la portuguesa" para afirmar que el Consell y el ejecutivo portugués "han sido iguales", con apoyo externo de otros partidos.

"NO HAY UNA PRISA EXCESIVA"

Respecto a la ronda de negociaciones, ha asegurado que de momento no se ha producido ninguna reunión ni contacto informal, pues "ha pasado una semana" desde el 28A y en unos días arranca la campaña de las municipales y europeas, unas elecciones que "condicionan en cierta medida todo, desde la agenda política del momento".

Sí ha avanzado que habrá conversaciones antes de la constitución de Les Corts el 16 de mayo. Estos contactos "probablemente" se iniciarán durante esta semana, aunque "en estos momentos no hay una prisa excesiva", ha puntualizado el jefe del Consell.

En cuanto a la oposición, ha reiterado que "por supuesto" que habrá reuniones con PP y Ciudadanos, si bien ha diferenciado entre las conversaciones entre los grupos y su prioridad de que haya un gobierno de progreso en la Comunitat: "La democracia es dialogar, hablar; estoy en contra de la fronterización en bloques".

Preguntado por si ha tenido ya alguna de estas reuniones y si tenía prevista una este mismo lunes con el líder de Cs, Toni Cantó, ha vuelto a asegurar que no hablado "con nadie". "He recibido mensajes de todos y he devuelto mensajes de todos", ha afirmado, para remarcar que "de uno no" pero "sí de todo lo que es el espacio estrictamente democrático".

Por otro lado, de cara los próximos Presupuestos de Pedro Sánchez -ante el hecho de que no pueda presentar otra vez los de 2019 como pidió Puig y pueda gobernar con las cuentas prorrogadas-, ha recordado que tampoco hay Gobierno de España de momento y que no se sabe "ni cuándo ni en qué condiciones". Cuando esté formado, ha garantizado que el Consell planteará lo que ha reivindicado hasta ahora. "No por mucho correr se llega antes", ha zanjado.