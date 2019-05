El Día Internacional de los Trabajadores se celebra el 1 de mayo de cada año en muchos países del mundo, entre ellos España, para recordar la lucha de los trabajadores por la reducción de la jornada laboral. Se trata de una jornada en la que tiene lugar la conmemoración internacional del movimiento obrero mundial.

Este día tomó carácter festivo en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que tuvo lugar en 1889 en París. Se trata de un homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados el cuatro de mayo 1886 en la Revuelta de Haymarket tras varios días de protestas laborales que iniciaron el 1 de mayo.

En años precedentes tuvieron lugar miles de huelgas de obreros por todo Estados Unidos en reivindicación de la mejora de su condiciones laborales.

En este sentido, fue la organización de trabajadores Noble Order of The Knights of Labor la que pudo conseguir que el sector empresarial cediese ante sus peticiones. Este tenso clima provocó que el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgara en 1868 la Ingersoll, esto es, una ley en el que se establecía la jornada laboral ocho horas al día o de 48 horas semanales.

Los obreros, hasta ese momento trabajaban entre 16 y 18 horas al día, herencia de las duras condiciones de trabajo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña del siglo XVIII.

En Estados Unidos y Canadá se celebra este día 'Labour Day' el 1 de septiembre.