El CVC espera del futuro Consell que los poderes públicos 'se sensibilicen cada día más con la ciencia y la cultura'

Así se ha pronunciado este martes el secretario en declaraciones a Europa Press, momentos antes de la sesión ordinaria del Pleno del CVC, preguntado por qué le pide el organismo consultivo al futuro gobierno valenciano que se forme tras los resultados de las elecciones autonómicas del 28A.

Huguet no ha entrado a valorar el desenlace de los comicios -puesto que la institución es un organismo autónomo, ha recalcado- y ha señalado que procuran que "todas las sensibilidades políticas tengan presente la cultura, la educación y la ciencia".

"Esperamos que cada día más se sensibilicen los poderes públicos con la cultura y la ciencia, porque sin ciencia seremos un país tercermundista, es básica; y la cultura es un elemento prioritario de la convivencia de la gente. Deseamos que todas las fuerzas políticas cada día lo tengan más presente y que el nuevo paradigma sea uno en el que la ciencia y la cultura sean básicos", ha resaltado Huguet.

Preguntado por si el CVC querría que la Conselleria de Cultura fuera independiente de Educación, el secretario del organismo ha sostenido que pronunciarse sobre esto no es su misión, sino que es "informar y asesorar", y ha puntualizado: "Personalmente, me podría gustar que hubiera una Conselleria de Cultura y de Ciencia específica, pero no tiene mayor importancia, lo importante es la sensibilidad de los poderes públicos en la cultura y la ciencia".