28A.- Compromís Dice Que Su Bandera Es Cada Ciudadano Valenciano Y Pide Inversiones Para No Ser 'El Semáforo De Europa' EUROPA PRESS

Así se han pronunciado la vicepresidenta del Consell y candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra; el alcalde de València, Joan Ribó y el diputado y candidato al Congreso por Compromís Joan Baldoví, en un acto de la coalición para reivindicar los intereses de los valencianos en la Marina de València.

"Nuestra bandera es cada hombre, mujer, niño y niña que vive en nuestra tierra", ha aseverado Oltra, que ha sostenido que "los otros partidos vienen de fuera a cerrar". "Nosotros somos de aquí, cerraremos con actos de proximidad en pueblos y ciudades; somos la gente próxima, que conoce los problemas y sabe solucionarlos porque somos de aquí", ha añadido.

La candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat ha destacado que al Parque Central de València "le falta más de la mitad" y para poder terminar las obras necesita las inversiones del Gobierno de España. "Ya está bien que en las grandes ciudades uno vaya y el tren pase por abajo y no parta la ciudad por el medio, como pasa aquí, que se parte Malilla y Russafa, por unas vías que tenían que estar enterradas hace más de 20 años", ha aseverado.

Asimismo, respecto a la deuda de La Marina, Oltra se ha preguntado: "¿Por qué a Sevilla se le pagó la Expo, a Zaragoza también, las Olimpiadas a Barcelona, las pagaron todos los españoles porque era un evento para toda España, y los valencianos tenemos que cargar con la deuda de 460 millones que supone la construcción de La Marina para la celebración de la Copa América?".

"¿Por qué no somos como el resto? No queremos ser más que nadie, pero estamos hartos de ser siempre los últimos de todo, que prometan cosas y no se materialicen. Se hizo el anuncio del pago de una parte de la deuda de La Marina, 350 millones, se hizo la promesa, la foto y ¿dónde está el dinero?", ha denunciado, al tiempo que ha resaltado que quien quiera los votos de Compromís deberá comprometerse con la financiación y estas inversiones, como la conexión del aeropuerto Alicante-Elche o los trenes cercanías.

Asimismo, Oltra ha recalcado la "importancia" de que la coalición sea "decisiva" en los comicios nacionales, porque "garantizará que lleguen las inversiones, la financiación y el trato justo que estamos pidiendo".

"LO QUE DICEN AQUÍ SE CONVIERTE EN HUMO"

Por su parte, Baldoví ha apuntado que se alegra de que València sea el centro del final de campaña, pero ha señalado que le gustaría "que no fuera solo hoy". "Lo que hoy puedan decir aquí, después se convierte muchas veces en humo al llegar allí, de una parte y de otra", ha criticado.

El candidato de Compromís ha añadido que, tanto PP como Ciudadanos y PSOE, "han tenido mayoría, tiempo y forma" para aprobar estas inversiones y al no hacerlo "demuestra cuál es el grado de compromiso de estos tres partidos, que hoy cierran aquí y quieren vendernos las excelencias, el grado de compromiso que tienen con el pueblo valenciano". "Nosotros no engañamos a nadie, estamos al servicio de este pueblo y diremos lo mismo hoy y pasado mañana", ha sostenido.

"MOCHILA" DE 460 MILLONES DE DEUDA

En la misma línea, el candidato de la coalición a la Alcaldía de València ha apuntado que la ciudad corre el "terrible riesgo" de "volver a convertirse en el semáforo de Europa, antes era de coches, ahora de trenes", ha señalado.

Asimismo, Ribó ha reivindicado La Marina de València, que encontraron en "una situación caótica, no se hacía prácticamente nada y estaba perdiendo dinero todos los días" y que ha pasado a convertirse en "un centro de innovación tecnológica muy potente, un centro deportivo y turístico importante", que cuenta con "una mochila" de 460 millones de euros de deuda.