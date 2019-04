Los españoles que residen en Australia han comenzado este miércoles a votar para las elecciones generales del domingo en el consulado de Sídney, en medio de las quejas de muchos de ellos por no haber recibido aún las papeletas de voto. "Todo ha comenzado con normalidad", ha asegurado el cónsul español en la ciudad australiana, Juan Manuel Molina, que también ha indicado que unos 19.334 españoles están habilitados para votar en Australia.

Varios electores se acercaron al consulado a primera hora para emitir su voto de forma presencial. "Es la primera vez que vengo a votar al consulado porque la papeleta me llegó tarde", ha dicho María Dolores Castilla-Delgado, residente en Australia desde hace 46 años, quien ha denunciado que "muchos están esperando la papeleta de voto y no les llega".

Otro votante, Jorge Campano, quien vive desde hace 50 años en Australia, ha manifestado que había dejado de votar pero que últimamente ha vuelto a hacerlo "por nostalgia" y por contribuir a resolver problemas. "Te pones a informarte un poquito a través del telediario y (...) parece que el voto del extranjero cuenta y puede ser beneficioso para cambiar ciertos problemas que hay", ha indicado Campano.

Pero a Daniel Abanda, quien se encuentra en Australia desde hace más de un año con visado de estudiante, las papeletas no le han llegado a pesar de que, según afirma, las solicitó con tiempo. "He querido ejercer mi voto y no he podido hacerlo, lo cual es muy vergonzoso. Realmente me siento muy decepcionado con el sistema de mi país que no nos permite cada cuatro años ejercer nuestro derecho, así que he puesto una queja", ha manifestado el madrileño. Muchos españoles recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación o molestia ante la posibilidad de que el retraso en la entrega del correo les impida votar.

El cónsul español se mostró confiado en que en los próximos días los electores puedan votar de forma presencial en la oficina consular, que estará abierta hasta el domingo, incluido el 25 de abril, día festivo en Australia. "Yo espero que vayan llegando. Tengo ya noticias, aparte de los españoles que ya han empezado a ejercer su voto, y de amigos y de personas no solo aquí sino en Queensland (estado del norte australiano), que ya las han recibido y espero que conforme pasen los días los datos aumenten", ha señalado Molina.

En China también comienzan a votar sin problemas

Los ciudadanos españoles con residencia legal en China han comenzado este miércoles a emitir su voto para las próximas elecciones generales y autonómicas para la Comunitat Valenciana, que se celebrarán el próximo 28 de abril. El cónsul general de España en el país asiático, Carlos Sáenz de Tejada, ha explicado que todos los españoles registrados en los consulados de Pekín, Shanghái, Cantón y Hong Kong podrán ejercer su derecho a voto a lo largo de toda esta semana y hasta el domingo a las 13.00 hora local (05.00 GMT).

Asimismo, quienes no acudan de forma presencial a una oficina consular podrán enviar su voto a través del servicio de mensajería, algo que ya han comenzado hacer los residentes en las provincias más alejadas de la capital china. En este sentido, Sáenz de Tejada ha señalado que la oficina de Pekín es una de las que más territorio abarca de todos los consulados de España, "en torno a un 70 %" de la superficie del país asiático, aunque no hay ningún español registrado en Xinjiang (noroeste de China) ni en la región autónoma del Tíbet (oeste), dos de las más apartadas de Pekín. Durante la primera jornada de sufragio, varios electores se acercaron al consulado de Pekín, unos para emitir su voto y otros para solicitarlo.

España celebrará sus terceras elecciones generales en tres años y medio, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que accedió al poder tras una moción de censura, no lograra recabar apoyos para la aprobación de sus Presupuestos el pasado mes de febrero.

Los españoles con residencia temporal en el extranjero, por su parte, tendrán hasta el próximo viernes 27 de abril para solicitar su voto para las elecciones al Parlamento Europeo, autonómicas y municipales, que se celebrarán el domingo 26 de mayo