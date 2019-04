el valenciano no sea un elemento de confrontación" y para "la libertad educativa". "No queremos ser más que nadie pero tampoco menos que ninguno, porque no somos catalanes de segunda", ha añadido.

Así se ha expresado durante un mitin en Gandia junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea, en el que ha reclamado que "somos valencianos de primera y por eso exigimos respeto a esta tierra, a nuestra cultura y a nuestra identidad" y ha reivindicado que la Comunitat Valenciana es "una tierra que está orgullosa de ser española y europea".

De este modo, ha animado a todos los simpatizantes y miembros del partido a "salir a ganar" y "dar la batalla" para "defender lo nuestro, nuestra libertad y el orgullo de ser valencianos", porque tras el 28 de abril "solo hay dos modelos, el que vive del pasado, que solo mira hacia atrás y que abre viejas heridas que recuerdan a la etapa más negra de una España dividida y el modelo que mira al futuro, con ilusión y esperanza".

Por su parte, Egea ha declarado que, cuando gobiernen, llevarán a cabo "una triple revolución pacífica que transformará el presente y construirá el mejor de los futuros para todos los valencianos", y se ha referido a que dicha revolución será fiscal, social y económica.

De este modo, ha explicado que su partido plantea "la mayor bajada de impuestos de los últimos años con la eliminación del impuesto de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones y la bajada de un 7 por ciento del IRPF a la clase media".

Finalmente, Bonig ha añadido que "si todos quieren la gestión del PP, si todos quieren reformas, como las que ha aprobado el PP, si todos quieren la bajada de impuestos, como las que ha sacado adelante el PP, si todos quieren la creación de empleo, como la que ha liderado el PP, si todos quieren a una mujer Presidenta de la Generalitat, hay que votar al PP".