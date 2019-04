Los trabajos para 'cerrar la herida' de la Fosa 115 de Paterna hallan restos de diez represaliados del franquismo

Así lo ha explicado este martes el arqueólogo director de la asociación científica Arqueoantro, Miguel Mezquida, que ha presentado los primeros hallazgos en esta fosa, que se abrió a principios de este mes. Al acto también han acudido el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo.

El arqueólogo ha detallado que, durante el trabajo previo que han realizado, han conseguido retirar los rellenos que cubrían la fosa y la semana pasada aparecieron los primeros restos óseos, que están intentando "limpiar para contabilizar la primara capa de restos" y ha anunciado que las actuaciones se prolongarán, en principio, hasta mediados del mes de julio.

"En esta primera capa, de manera un poco inusual, han aparecido dos individuos en caja, por encima de los que se ven lanzados dentro de la fosa. En total serían unas diez víctimas las localizadas a día de hoy, dos en caja y ocho por debajo", ha señalado Mezquida, que ha puntualizado que algunos están en caja porque las familias estuvieron en el fusilamiento, que intentaron "dignificar el cuerpo, dentro de la desgracia y que tengan que estar en una fosa común, teniéndolos en cajas para después intentar trasladarlos e identificarlos con mayor facilidad".

Asimismo, Mezquida ha apuntado que la idea es recuperar los restos de 150 víctimas, ya que aunque el computo total serían 157 ha comentado que "siempre hay un margen de víctimas que son trasladadas a otros puntos, del resto del cementerio y otros municipios".

Respecto a la profundidad de la fosa, el arqueólogo ha indicado que, actualmente, están a unos tres metros de profundidad y "es fácil que lleguemos a 6,5 o siete metros, o incluso un poco más". Además, ha añadido que, en caso de que recuperen los restos de 150 represaliados, "sería la fosa con más víctimas exhumadas en la Comunitat Valenciana".

BANCO DE ADN, "BÁSICO"

El arqueólogo también ha destacado que la creación de un banco de ADN es "básico" porque "gran parte de las víctimas no se van a poder identificar en este proceso de excavación e identificación, porque muchos familiares aún no están presentes, no forman parte de asociaciones familiares y siempre hay un margen, entre el 50 por ciento, de víctimas que no tienen quién los reclame".

"Muchas veces esas familias van apareciendo años después, habría que aprovechar que el trabajo genético está hecho, que hay ADN que va a salir de algunas víctimas, pero que desgraciadamente no se va a poder entregar a nadie porque no hay familiares. Si esos datos los guarda el Instituto de Memoria que prevé la ley valenciana, si llegan familiares dentro de uno, cinco o diez años podrán cotejar su ADN con las víctimas ya identificadas", ha resaltado Mezquida.

En la misma línea, ha destacado que la investigación genética avanzará y "de cuerpos de los que actualmente no se ha podido extraer ADN, en el futuro puede llegar a haber una muestra óptima o que se saque ADN y maximizar el esfuerzo de la excavación".

MAUSOLEO COLUMBARIO

Para ello, ha sostenido que los cuerpos tienen que estar conservados "en un lugar idóneo, que no se degraden, para que puedan llegar al futuro donde se pueda volver a coger otra muestra y salga el ADN, por lo que han pedido "incansablemente", junto con las familias, la existencia de "una especie de mausoleo columbario en el que se puedan ir clasificando todos los restos que se extraigan de Paterna".

"En el cementerio de Paterna se han exhumado unas 400 víctimas aquí en los últimos tres años. Si estos restos no se conservan en un lugar óptimo, los que no están identificados sobre todo, el trabajo se puede ver un poco tirado al traste", ha advertido Mezquida.

490 CUERPOS DE REPRESALIADOS

El arqueólogo ha señalado que en la Comunitat se han recuperado 490 cuerpos de represaliados desde 2010, que se iniciaron los procesos. Así, ha desgranado que, entre 2010 y 2012, se exhumaron 43 cuerpos; mientras que en los últimos tres años han recuperado 447.

"Este es el cambio drástico, en los primeros años en que se hacían las intervenciones solo se exhumaron 43, ahora ya hay 490. En Paterna son casi un 20% de víctimas recuperadas desde que se iniciaron los trabajos científicos en 2012. Si se sigue a este ritmo, podríamos en una legislatura o dos poder tener prácticamente vacío el cementerio de fosas, siempre a petición de las familias", ha sostenido.

Respecto a la identificación de los cuerpos, Mezquida ha explicado que "depende mucho de cada fosa" y ha detallado que, "normalmente, se suele identificar a nivel estatal una media de entre el 25 y 30% de víctimas de cada fosa".

"TIEMPO MÁS QUE SUFICIENTE PARA HABERSE ZANJADO"

Por su parte, la presidenta de la Fosa 115, Aurora Mañez, ha destacado que, al encontrar los restos, "se cerraría una herida" y ha añadido que "80 años son muchos, pero hace 40 años que estamos en democracia".

"Creo que ha sido tiempo más que suficiente para que este tema se hubiese zanjado, que no estuviéramos aquí, que no tuviéramos que hacer tanto papeleo para conseguir lo que queremos. Creo que se debería haber hecho en cualquiera de todos los gobiernos, sobre todo los de izquierda, porque los de derechas ya sabemos que cero por cero patatero", ha aseverado Mañez.

La presidenta de la Fosa 115 ha señalado que esperan encontrarlos "si no a todos, a alguno" y ha lamentado que, en ocasiones, el ADN de los nietos "no es suficiente" para identificar el hueso. Asimismo, Mañez ha resaltado que espera encontrar los restos de su abuelo en la fosa y así poder enterrarlo en Buñol, "de donde nunca debería haber salido".