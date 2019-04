Oltra ha valorado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell los nombramientos de Francesc Gamero como secretario autonómico de Hacienda de la Conselleria y de David Alfonso Jarque como nuevo subsecretario de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, en sustitución del primero.

Preguntada por si ve necesario reemplazar los cargos a dos semanas del 28A, ha subrayado que "los altos cargos se sustituyen porque hacen falta". "Tenemos que gobernar todos los días", ha recalcado, con la intención de "dar respuesta a la gestión todos los días".

Ha defendido así que la Botànic estará "hasta el último momento al pie del cañón para mejorar la vida de los valencianos: Cuando alguno queda vacante se sustituye porque es una pieza necesaria en la gestión del Gobierno valenciano".

En esta línea, la también consellera de Igualdad ha insistido en que "si las personas no están en el trabajo, el trabajo no se puede hacer". "Cuando falta alguien en una empresa no se deja el hueco", ha ilustrado, para reiterar que los valencianos "precisamente confían" en que la Generalitat trabaje "hasta el último minuto".

NUEVOS ALTOS CARGOS

Nacido en València en 1977, Gamero es licenciado en Derecho por la Universitat de València y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Desde 2003 es técnico superior de la administración general de la Generalitat.

El nuevo secretario de Hacienda ocupaba hasta ahora el cargo de subsecretario de la Vicepresidencia. Con anterioridad ha pasado por puestos en la administración del Consell, entre ellos secretario territorial en la dirección de Bienestar Social de Valencia y jefe de servicio de entidades jurídicas en la Conselleria de Gobernación.

Por su parte, Alfonso Jarque -de Benavites (Valencia), nacido en 1975- es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la UV.

El nuevo subsecretario de Vicepresidencia ha trabajado como fiscal sustituto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Es funcionario de carrera de la Generalitat desde 2006 y ha desempeñado estos años varios puestos de trabajo, el último desde diciembre de 2015 al frente de la secretaría territorial de la dirección de Igualdad de Castellón.