Así lo ha anunciado en un comunicado después de que el consistorio de València asegurara este jueves que no autorizaba el festival al "no contar con los requisitos establecidos" y responsabilizara a la empresa privada que iba a organizarlo de las entradas que ya se han vendido. La propuesta de la empresa organizadora, que presentó todos los trámites el pasado 8 de abril, resultaba "incompatible con la seguridad del tráfico ferroviario, con la huerta protegida y no dispone de estudio de contaminación acústica".

Según ha explicado a los medios un portavoz de la organización, han abierto las puertas con "normalidad" al haber presentado ante el consistorio sus alegaciones al rechazo del consistorio para dar la autorización, y en las que afirman que se han subsanado los inconvenientes que aducía el Ayuntamiento. Así, los asistentes han comenzado a entrar con "normalidad".

Según la organización, con la apertura de las puertas se pretende "garantizar la seguridad y evitar problemas mayores de orden público, como los que se podrían producir botellones incontrolados en el entorno de La Punta o en otras zonas de la ciudad, como los campus universitarios, como ya ocurrió en alguna edición previa donde finalmente no se concedieron licencias municipales (y en las que esta empresa no era responsable)".

En esta línea, defiende que el evento "cumple escrupulosamente con lo que exige la ley para una actividad de estas características, con la de la firma de una declaración responsable con un certificado OCA (Organismo de Certificación Administrativa), organismo habilitado por la administración para la inspección y la emisión de certificación de los establecimientos públicos, actividades o recreativas y espectáculos públicos, como el que representa el Festival de Paellas Universitarias 2019".

Asimismo, asegura que se han adoptado "todas las medidas necesarias para velar por los derechos y la seguridad de los estudiantes universitarios, así como las medidas de seguridad necesarias para con los vecinos y vecinas de la pedanía de La Punta".

La organización ha apuntado que este jueves comunicó a través de los medios de comunicación, su página web y redes sociales "la intención de mantener el evento en las condiciones anunciadas, convencidos de la legalidad del procedimiento y con bases legales para la correcta celebración".

"TOTALMENTE ACONDICIONADO"

Para la organización, "no hay mejor ubicación para celebrar este evento que un espacio totalmente acondicionado con amplios medios de seguridad de todo tipo, con un dispositivo de más de 400 profesionales que velarán por el buen funcionamiento del evento, triplicando los efectivos necesarios".

"La mejor decisión para los estudiantes y los vecinos de La Punta siempre es la realización del evento en un espacio controlado y seguro, ya que cualquier otra alternativa podría ser muy perjudicial tanto para las personas como por el entorno", han insistido desde la organización.

Así, la organización hizo un llamamiento para que este viernes "fuera un día de celebración en Paellas Universitarias y de demostración de civismo por parte de toda la comunidad universitaria, que ha visto como en las últimas fechas se le ha insultado y criminalizado de forma injustificada", e instó a demostrar a la sociedad "que la juventud valenciana sabe divertirse de un modo controlado y cuidando el entorno".