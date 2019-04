A les 15.20 hores ja s'havien dispersat els concentrats, després d'eixir els assistents al col·loqui de l'entitat S'ha Acabat!; entre ells, el líder del PP català, Alejandro Fernández; els candidats a l'Alcaldia de Barcelona Josep Bou (PP) i Manuel Valls (independent recolzat per Cs), i l'eurodiputada Maite Pagazaurtundua.

Han eixit per la mateixa porta per on havien entrat, però aquesta vegada, no en direcció cap als concentrats en la Plaça Cívica, sinó cap a un aparcament, inaccessible per als concentrats perquè els separava un cordó de Mossos d'Esquadra.

En eixir, els concentrats han encès pots de fum i els han llançat en direcció als assistents, que estaven a quasi 20 metres de distància, i amb el cordó policial pel mig, i els pots no han arribat a impactar contra ningú.

Han cridat 'Fóra feixistes de la universitat', 'Nazis no' i 'Mossos d'Esquadra torturadors', entre altres consignes.

INTENTEN IMPEDIR L'ACTE

L'assistència de la candidata del PP per Barcelona a un acte en la Universitat Autònoma de Barcelona ha causat tensió quan més de 200 estudiants han protestat per la seua presència.

La candidata ha fet unes declaracions abans d'entrar en l'acte, com estava previst, i ha aconseguit entrar en la sala de la Plaça Cívica al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcaldable de Barcelona, Josep Bou, ajudats per escortes i Mossos d'Esquadra.

Per a accedir ha travessat entre forcejaments el grup d'estudiants, la qual cosa ha causat els moments de més tensió, i una vegada dins, una vintena de Mossos han començat a custodiar l'entrada i hi ha hagut colps de porra contra alguns estudiants.

ÁLVAREZ DE TOLEDO: "FATXENDES, NIÑATOS TOTALITARIS. NI UN PAS ARRERE"

Abans d'entrar en l'acte, Álvarez de Toledo ha defès no donar "ni un pas enrere" davant la protesta. "Fatxes, reaccionaris, xiquets totalitaris, consentits, subvencionats, als qui paguem tots perquè segresten la universitat pública, que és el lloc del debat i la democràcia. Ni un pas enrere per la nostra banda", ha afegit.

I els ha exigit "que vagen a la biblioteca, a llegir, a aprendre; que aprenguen que existeixen diferències, opinions diverses, que això és la democràcia".

Ha insistit que "no forma part de la normalitat haver d'acudir a una universitat pública en una gran democràcia europea, del segle XXI", i trobar-se amb aquesta protesta, que ha ratllat d'espectacle dantesco.

Els ha acusat de voler segrestar la universitat i posar-la "al servei d'un projecte totalitari i nacionalista", davant la qual cosa ha reivindicat el dret al debat i a discrepar.

Ho ha afirmat en referència que havia acudit a la UAB per a participar en un acte de l'entitat S'ha Acabat?, que precisament s'organitza per a debatre, i ha expressat el seu suport a l'associació per aquest i altres activitats "en defensa dels drets civils i la llibertat d'expressió", i no ha volgut fer declaracions més que sobre aquesta protesta.