MARINA SALUD

"En estos momentos hay un espacio de diálogo abierto, lo que nosotros no podemos es jugar con los intereses generales, y el interés general en estos momentos representa ser justo en cuanto a la compensación económica", ha dicho, para asegurar que no van a admitir "aquello que los propios servicios jurídicos y económicos de la Generalitat no vean factible, porque estamos jugando con el dinero de todos los ciudadanos" y, por tanto, "se hará una resolución ajustada".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios antes de reunirse con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, en relación a la negociación para la reversión de Dénia antes de que culmine esta legislatura y sus palabras en torno al rescate que se haría del departamento en caso de no llegar a un acuerdo.

El 'president' ha indicado que "hay una empresa que dijo que no había ningún tipo de comunicación, no es cierto, ha habido comunicación desde hace mucho tiempo" y se sigue negociando en la actualidad.

Preguntado sobre si ese hipotético rescate podría producirse antes de las elecciones del 28 de abril, ha señalado que sí se podría iniciar el expediente de rescate.

Puig ha señalado en la sede de la patronal valenciana que su Consell no "desdeña" la colaboración público-privada, sino "todo lo contrario", pero "en según qué sectores digamos que es más ordenada y en otros hay algún problema que hay que superar". Se ha referido en este punto al "problema de mala gestión endémica en las concesiones" sanitarias.

"Las políticas de crecimiento las tiene que liderar el sector privado, no debe haber dirigismo por parte del sector público, y las políticas del Estado del Bienestar las tiene que liderar el sector público porque tiene que garantizar la igualdad de oportunidades", ha aseverado.

Por ello, ha indicado que están dispuestos a la alianza con el sector privado para la gestión y ya existe en servicios sociales, educación o sanidad: "No estamos por hacer una enmienda a la totalidad a todo esto, en estos cuatro años no se ha hecho, pero hay algunos casos concretos donde hay problemas concretos y hay una exigencia social, ese es el caso de La Marina".