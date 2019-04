El certamen, que tendrá lugar del 11 al 14 de abril en la Filmoteca de València y en el Palacio de la Exposición, ha sido presentado este martes por sus promotores: el gestor cultural David Brieva, la profesora e historiadora Áurea Ortiz y el periodista y crítico de televisión Mikel Labastida. También ha participado el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), José Luis Moreno.

Los organizadores del festival han resaltado que analizar y pensar las series es algo "muy necesario", ya que implica relacionar estas producciones con el mundo real. El laboratorio se presenta como un 'spin-off' de Laboratorio de Investigación de Series, un podcast que pusieron en marcha los tres.

El evento servirá, por una parte, para rendir tributo a grandes títulos, ya que como ha destacado Labastida actualmente se vive la "tercera edad de oro de las series, entre las que destacan producciones como 'Juego de Tronos' o 'Black Mirror'.

En este sentido, el 12 de abril a las 11.00 horas los asistentes podrán ver en pantalla grande el episodio de Black Mirror 'San Junipero' y, una hora después, comenzará la mesa de debate '¿Será el futuro como Black Mirror?', en la que la escritora Belén Gopegui, la especialista en seguridad Marta Peirano y el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron analizan si el porvenir será tan terrible como predice esta ficción.

Asimismo, el 13 de abril a las 17.00, el politólogo Pablo Simón y la historiadora Ester Alba reflexionan sobre si '¿Sirve Juego de Tronos para explicar la realidad?', ya que sociólogos, politólogos e historiadores utilizan la ficción para interpretar la realidad actual; mientras que, el 14 a las 20.15 horas, el periodista y crítico de cine Enric Albero hablará de la revolución que supuso para la ficción televisiva la llegada de 'Los Soprano'.

PRINCIPALES DEBATES SERIÉFILOS

Por otro lado, en el LAB sondearán los principales debates seriéfilos, como el humor la política o la fascinación por los antihéroes, en mesas que siempre plantearán interrogantes para intentar que los participantes aporten sus ideas.

De esta forma, el guionista y director Borja Cobeaga, el director David Trueba y el historietista Darío Adanti se preguntan si '¿Se pueden reír de todo las series?' para ver el peso de lo políticamente correcto en el audiovisual.

En la misma línea, el criminólogo y escritor Vicente Garrido, la crítica cultural Montserrat Hormigos y la gestora cultural María Bastarós debaten sobre la singular fascinación por figuras de poder que son psicópatas o criminales en las series en '¿Por qué nos fascina el mal?'.

El laboratorio también se pregunta si '¿Están bien representados los jóvenes en las series?', por lo que sentarán a los responsables de títulos como 'Élite' -el guionista Darío Madrona-, 'Skam' -la directora Begoña Álvarez- y 'Compañeros' -el guionista Manuel Ríos San Martín- frente a un grupo de adolescentes para cuestionar el retrato de la juventud

Además, LABdeseries reunirá a dos expertos en sátira política como el guionista de 'The Thick of it' y 'Veep' Roger Drew y el creador de 'Vota Juan' Diego San José, que hablarán del humor y las comedias que ironizan en torno a los entresijos del estado y el poder.

ESTRENO DE URBAN MYTHS

Las proyecciones se inaugurarán el 11 de abril con los dos primeros capítulos de 'Justo antes de Cristo', la nueva serie de Movistar+ escrita por Juan Maidagán y Pepón Montero; continuarán el 12 de abril con la proyección del primer capítulo de 'The Thick of it' y 'Vota Juan'; y se clausurarán con el estreno de la comedia británica 'Urban Myths'.

LABdeseries trasciende las ideas de un festival convencional, ya que no hay una competición entre títulos, sino que invita a la sociedad a reflexionar sobre las imágenes que consumen, y pretende poner en valor la ficción seriada.

MADUREZ Y DIVERSIDAD DE LAS SERIES

La historiadora Áurea Ortiz ha destacado que, en la actualidad, las series han alcanzado una madurez y diversidad que "antes era impensable", además de resaltado por su "temática, estética y riesgo", que contrasta con las ficciones "convencionales" de antes.

Por su parte, Brieva ha sostenido que, hoy en día, las series son "las que mejor hablan del mundo", como muestran las mesas redondas sobre 'Juego de Tronos' y 'Black Mirror': "Las series dan en el clavo en explicar la realidad de nuestro tiempo", ha asegurado.

Preguntados por la no presencia de series valencianas en el festival, Labastida ha explicado que las nuevas series de la televisión pública À Punt "necesitan recorrido" y han preferido esperar al final para "ver qué suponen y si están en las conversaciones", pero cree que la corporación hará ficciones "excelentes, buenas, normales y malas", al tiempo que ha añadido: "Las cosas caen por su propio peso, pero no nos gusta meter las cosas con calzador".