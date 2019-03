Así lo han asegurado fuentes sindicales tras la celebración este jueves de la Mesa Sectorial de Educación para distribuir este incremento adicional del 0,25% de la masa salarial.

Así, según explica el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), en cumplimiento de lo que disponen los presupuestos de la Generalitat para 2019, la administración cuenta con un fondo adicional de un 0,25% de la masa salarial que se puede destinar a determinadas situaciones de discriminación retributiva.

Recuerdan desde la entidad que en el mes de diciembre también se negoció un fondo adicional de un 0,2% que fue a parar a la recuperación del complemento de ESO que había perdido una parte del colectivo de maestros que trabajan en los institutos de educación secundaria y en la formación de adultos. Este fondo del 0,2% requiere de un acuerdo firmado en Mesa Sectorial, que se llevará a cabo la semana que viene, para poder hacer efectivo el abono en las nóminas de 2019 de los y las maestras de ESO que no lo percibían.

En cuanto al 0,25%, STEPV ha planteado que se reparta linealmente entre el conjunto del profesorado valenciano para equipararlo salarialmente a otros territorios, pero la Conselleria de Hacienda no lo ha autorizado. Por lo tanto, la propuesta del sindicato ha sido destinarlo a la lucha contra la brecha salarial de género, que en el caso de educación se concreta en las reducciones de jornada o las excedencias por cuidado de familiares, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo, que mayoritariamente se cogen las docentes (más del 90% de los casos), detallan.

Este 0,25% se concreta en educación en 3.586.980 euros, cantidad "insuficiente", advierte STEPV, para cubrir toda la pérdida de retribuciones de las mujeres en reducción de jornada o en excedencia por curas familiares (1.379 casos). No obstante, el sindicato valora que "se inicia el camino para compensar esta brecha salarial, reconocida

también en el plan de igualdad aprobado recientemente en Mesa Sectorial y publicado ya en el DOGV".

La fórmula por la que aboga STEPV para hacer efectivo este reparto es una aplicación proporcional según la disminución salarial de las personas afectadas, puesto que "no es igual en el caso de excedencias (no cobran ni un euro) que las reducciones de jornada de un tercio o la mitad, donde la pérdida retributiva es proporcional a las horas de reducción", argumentan. Así las 953 personas que se encuentran en alguna de estas situaciones se verían beneficiadas en proporción a su pérdida retributiva.

La Conselleria de Educación estudiará esta propuesta de STEPV -asegura este sindicato- y la trasladará también al Consell y a la Mesa General de la Función Pública la semana que viene con el fin de hacer efectiva su aplicación.

También se ha referido a este tema la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV), que ha recalcado que el Acuerdo de Mejora de Empleo da un incremento del 0,25% para rebajar brechas salariales. En este sentid, apunta que "CCOO consiguió estos acuerdos de mejora, que son de ámbito estatal y firmados por CCOO, UGT y CSIF, y que suponen, además de la mejor oferta pública de empleo en décadas, un aumento continuado de sueldo en tres años que puede llegar además del 8,5%".

Desde la federación de enseñanza expresan su "preocupación" por la brecha de género existente en la enseñanza pública valenciana, que se sitúa cerca del 5%. Esa diferencia, aseveran, "se da por el hecho de que son las mujeres quienes en mayor medida cogen los permisos y excedencias por cuidado de familiares, por lo cual a lo largo de la vida laboral el sueldo es menor".

OTRAS BRECHAS

La FE CCOO PV reconoce que "hay otras brechas relacionadas con trabajos iguales que no tienen las mismas retribuciones, como por ejemplo la situación de los profesores técnicos de Formación Profesional, sustituciones de funciones que no cobran complemento o profesorado en prácticas que no cobra trienios ni sexenios, así como brechas entre situaciones administrativas, como la reducción que sufre el funcionariado de carrera a partir del día 91 de enfermedad".

Para esta entidad, "hay que dedicar una mayor partida presupuestaria para hacer frente a esas diferencias" y por eso subraya que la FE CCOO PV ha pedido comenzar una negociación salarial que permita corregir esas desigualdades.