La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha asegurado este lunes que "el voto menos manipulable es el de las mujeres", así como "tal vez el más meditado", una afirmación que basa en "estudios sociológicos que hay". "No porque me lo invente yo aquí que quiera quedar muy bien", ha agregado.

Así se ha pronunciado durante una visita a la Falla Amirante Cadarso-Conde Altea de València -un monumento que conmemora a las sufragistas y la lucha por los derechos de las mujeres-, donde ha iniciado una jornada fallera acompañada de la candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig; la candidata a la Alcaldía de València, María José Català, y la cabeza de la lista 'popular' al Congreso de los Diputados por Valencia, Belén Hoyo.

Pastor ha aseverado que "el voto de la mujer siempre es decisivo". "Y voy a decir más, el voto menos manipulable es el de las mujeres, no me diga por qué, pero lo puedo asegurar, y también que hay algunas encuestas ya que dicen que al partido al que más votan las mujeres como media es al PP", ha recalcado, para insistir en que "el voto tal vez más meditado, más sabiendo lo que votamos, es el de las mujeres". "Por los estudios sociológicos que hay, no porque me lo invente yo aquí que quiera quedar muy bien", ha añadido.

La dirigente del PP ha destacado que en sus equipos de trabajo "siempre ha habido mujeres" y que estas le han enseñado que "no queremos ser más que los hombres, pero desde luego no vamos a ser nunca menos que los demás". "Vamos a tener el liderazgo que nos merecemos", ha expresado.

"Soy una feminista, creo que o luchamos o, si no, es imposible, porque en el siglo XXI, con lo que ha pasado y con lo que ha llovido, en unos sitios llueve más que en otros, pero con lo que ha llovido sigue habiendo una desigualdad terrible entre hombres y mujeres, sigue habiendo brecha salarial, sigue habiendo brecha laboral y sigue habiendo, desde luego, gente que nos mira por encima del hombre, sobre todo algunos hombres, y eso no lo vamos a permitir", ha subrayado.

La presidenta del Congreso ha añadido que no quiere que nadie piense por ella ni diga lo que tiene que hacer, como ocurría a las mujeres en "generaciones pasadas que pensaban y decidían por ellas". "Ahora nosotras decidimos cada una lo que nos da la gana, con perdón, no tengo nada contra los hombres", ha puntualizado.

Pastor ha puesto en valor que la falla de Almirante Cadarso-Conde de Altea es un "símbolo de la lucha de las mujeres", al tiempo que hs defendido que esta no "no es solamente el día 8 de Marzo, que también, sino que la lucha de las mujeres tiene que ser algo continuo".

CAMPAÑA "EN POSITIVO"

Además, se ha referido a Bonig, Hoyo y Català para afirmar que las mujeres están "muy bien representadas en esta comunidad". Sobre el proceso electoral del 28 de abril, ha señalado que "va a ser una campaña por parte del PP en positivo": "No nos vamos a meter con los demás, a insultar ni decir cosas que nos están diciendo", ha explicado Ana Pastor, que considera que "hay algunos en este país que les gusta generar problemas".

Pastor ha señalado que uno de los datos que más le preocupa es que "hayan perdido ya el empleo más de 60.000 mujeres durante el último gobierno". A su juicio, lo que necesitan las mujeres es "independencia económica". "Cuando tenemos independencia de formación e independencia económica podemos hacer lo que nos da la gana, lo que queremos con nuestra vida, con nuestro proyecto de vida; por tanto, que nos dejen libertad y sobre todo que hagamos políticas que generen oportunidades", ha reclamado.

Asimismo, ha resaltado que en 2004 "había 1,2 millones de mujeres en paro y cuando terminó el gobierno de (el expresidente socialista) José Luis Rodríguez Zapatero había más del doble". Ha pedido que, en campaña, se hable de "cosas que nos importan, que no nos hagan mucho rollo.

Ana Pastor también se ha hecho eco de un estudio "a doble ciego que se manda un currículum identifico, uno con nombre de mujer y otro poniendo nombre de hombre". Según ha explicado, en esta prueba se le dio "cuatro o cinco puntos más" al currículum que llevaba nombre de hombre, a pesar se ser "el mismo" que también se presentó con nombre de mujer. "Algo tiene que ver", ha sugerido.

Ha puesto el foco en que "siempre cuando cae el empleo quien más pierde son la mujeres" y, por ello, considera que tienen una "responsabilidad especial" tras "demasiados siglos de machismo en el mundo".

Preguntada por cómo articulará el PP la campaña electoral al coincidir las elecciones autonómicas valencianas con las generales, Ana Pastor ha mostrado su "respeto total" ante un adelanto electoral "legal",

pero ha señalado que lo que le "hubiera gustado es que no se gaste el dinero de los españoles y que no se hagan elecciones un mes, porque va a haber elecciones después que son las municipales".

"Los españoles nos vamos a gastar, porque es nuestro bolsillo, casi 200 millones", ha lamentado, antes de criticar que "con ese dinero se podrían hacer unos cuantos centros de salud, que buena falta hace". "Me parece muy poco serio que los españoles estemos votando cada nada, ya sé que hay fragmentación política, que eso es una decisión del presidente del Gobienro, pero a mí de verdad que me gustaría que hiciéramos las cosas pensando más en la gente", ha manifestado.

"INTEGRACIÓN SIN ESTRIDENCIAS"

Por su parte, Isabel Bonig ha agradecido a Ana Pastor su visita y ha explicado que la presidenta del Congreso estuvo en su presentación como candidata a la Alcaldía de la Vall d'Uixó en 2007, cuando Bonig se convirtió en la primera alcaldesa de la historia de la localidad. "Igual que medio suerte en la Alcaldía, nos va a dar suerte en las próximas elecciones del 28A", ha asegurado.

Bonig ha agradecido a la Falla Amirante Cadarso-Conde de Altea su "esfuerzo" por "reivindicar el papel de la mujer en la sociedad". "Siempre hemos defendido desde el PP la integración, la construcción de una sociedad justa e igualitaria, sin estridencias, sin extremos y contando absolutamente con todo el mundo, hombres y mujeres, en condiciones de igualdad, trabajando conjuntamente para acabar con aquellas diferencias que nos separan", ha expresado la presidenta del PPCV.

En esta línea, ha insistido en que "esto no es una lucha de géneros y que ahora las mujeres vamos a tomar el poder" pero sin "cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado, si no simplemente contando entre todos".

Del mismo modo se ha pronunciado María José Català, que ha ensalzado un monumento que "representa la lucha de las mujeres por acceder al voto" y "pone en valor los logros de la mujer".

Belén Hoyo ha asegurado que las mujeres del PP se sienten "feministas porque en el ADN del PP está la defensa de la igualdad de oportunidades, no como otros partidos que defienden a la mujer de boquilla". "La defendemos de verdad y sin necesidad de cuotas, prueba de ello es que los valencianos en las próximas elecciones van a poder elegir cabezas de lista mujeres por el PP, Bonig a la Generalitat, Català a la Alcaldía de València y yo misma al Congreso de los Diputados".