Puig y Oltra han realizado estas declaraciones momentos antes de iniciarse la manifestación del Día de la Mujer en València, portando una pancarta junto al resto de integrantes del Gobierno autonómico y el alcalde de València, entre otros, con el lema '8 de Març. Dia Internacional de les Dones. Vull ser com'.

La vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, se ha referido a la decisión del PP de no participar en la manifestación y de su líder, Pablo Casado, y sí protagonizar hoy otros actos en la Comunitat Valenciana. Al respecto, Oltra ha afirmado que "realmente, Pablo Casado tendría que estar aquí hoy" -en la marcha- y le ha recordado con ironía que "hay muchos días para visitar la Exposición del Ninot, que siempre es hermoso visitarla".

"Este es el mundo real, aquí las mujeres estamos diciendo que sin la mitad del mundo el mundo se para, y lo que queremos es un mundo de igualdad de oportunidades", ha reivindicado, y ha llamado a "compartir un mundo en el que las mujeres no sean explotadas, no sean agredidas, no sean agredidas sexualmente; en definitiva, un mundo en el que las mujeres compartamos ese 50% que somos".

Oltra ha puesto como ejemplo que las mujeres del Gobierno valenciano han parado este 8 de Marzo para "evidenciar que sin nosotras el mundo se para". "Es un día de reivindicación, es un día de fiesta y el que no está aquí se lo está perdiendo", ha remachado.

"SIN IGUALDAD NO HAY DEMOCRACIA"

En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que hoy es un día para "decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual". "Estamos aquí juntas y juntos para decir bien fuerte que la desigualdad afecta al corazón de la democracia, sin igualdad no hay democracia y los que no están aquí tienen un grave problema, es que no entienden la vida, no entienden la convivencia".

El jefe del Consell ha aseverado que se siente "absolutamente identificado" con las palabras de la vicepresidenta Oltra, ya que el Gobierno valenciano que se ha reunido hoy en pleno "estaba invalidado en gran medida, sin el 50 por ciento y sin lo que representan las conselleras". "No es ese el Consell que nosotros queremos", ha recalcado.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha calificado la jornada de "muy bonita" en la que la ciudad "se está manifestando masivamente por el derecho de las mujeres". Y ha añadido: "Yo diría que por los derechos de todos, ya que si

tiene los mismos derechos, todos salimos ganando, los hombres también". "Es una lucha de las mujeres pero es una lucha de todos para hacer una sociedad más justa y equitativa", ha terminado.