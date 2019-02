Así lo ha aseverado el escritor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación del libro, que se dará a conocer también en un acto público el próximo 2 de marzo, el mes fallero por excelencia, en la Fnac de la capital valenciana.

'El hombre valenciano que quiso ser fallera' intercala ficción con episodios autobiográficos a partir de una trama hilarante en primera persona en la que el protagonista hará lo que esté en su mano para cumplir el deseo de su padre y conquistar las fallas de Valencia a pesar de lo complicado de la misión.

El libro está planteado como "una precuela" del Instagram de Luis Canut, donde, bajo el epígrafe 'Un hombre valenciano...', cuelga imágenes de su "cada tres días".

Canut, popular por su actividad como productor y guionista y su aparición en el docu-reality 'Los Hygge' junto a su pareja, Patricia Pérez, asegura que era muy importante para él que sus seguidores no se sintieran "defraudados" y por eso su estilo es reconocible, con mucho humor y personajes peculiares como perros que hablan. Además, su experiencia en la pequeña pantalla le ha hecho utilizar un lenguaje cercano al del guion.

El autor ha comentado que, pese a que su familia es totalmente valenciana -"no tengo ni un familiar que no sea valenciano", ha aseverado- por el hecho de haber residido en Madrid pertenece a esa parte de la población de València que no tiene un contacto directo con las Fallas y en la novela ha querido poner de relieve "lo duro que se trabaja" en ese ámbito.

UNIÓN

Preguntado por cuál es el aspecto de la fiesta que más le gusta ha comentado que la unión que se fomenta entre las comisiones y las familias. "Y lo de la discomóvil es una cosa que me tiene loco", ha bromeado.

También se le ha pedido opinión sobre la iniciativa de una comisión fallera de València de renovar sus estatutos para abrir la representación de la comisión mayor e infantil a hombres y mujeres por igual, lo que permitiría que su máximo representante podría ser fallero o fallera mayor. En este sentido, Canut ha comentado: "Cuando los hombres y las mujeres consigamos ser exactamente iguales en derechos y salarios, después podríamos preocuparnos por esas cosas, que me parecen secundarias. Y cuando llegue el momento espero ser yo el fallero mayor".

'El hombre valenciano que quiso ser fallera' queda abierto a una posible continuación. "Pero vengo del mundo de la tele, estoy acostumbrado a que una segunda temporada depende del éxito

el fracaso, así que, está en manos de los lectores", concluye.