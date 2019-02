Así se ha pronunciado Garrote en declaraciones a Europa Press después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de València haya dictado la apertura de juicio oral contra ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por el accidente ocurrido en la línea 1 de Metrovalencia hace casi 13 años.

"Es el paso que faltaba y por fin ha llegado ese momento, solo es un auto de trámite, pero si no se daba este paso no podíamos llegar a los siguientes", ha indicado la presidenta de la asociación de víctimas, que ha recordado que ha sido "un camino muy duro porque han sido más de 13 años para que llegara este momento y establecer las responsabilidades de los directivos de la empresa".

Estos, ha recordado, "son al fin y al cabo los que toman las decisiones, lo que no podía ser, era muy injusto, que se quedara toda la responsabilidad en el último eslabón de la cadena que era el conductor".

Rosa Garrote ha lamentado que la AVM3J se ha encontrado "con la obcecación de la jueza Nieves Molina, que desde el primer momento se ha limitado a llevar la investigación por el condicionante de la velocidad que señalaba exclusivamente al conductor y con eso se quedaba" mientras ellos defendían que había que abrir la investigación a todas las posibles circunstancias que pudieron influir en el accidente, como la seguridad, el estado de la vía y el convoy o las medidas de prevención en FGV.

"Todo eso es lo que la jueza no ha querido ver y en base a nuestra insistencia y también al trabajo de la Fiscalía, que ha estado por la labor de seguir investigando, y de la Audiencia Provincial se ha conseguido que se tuviera en cuenta la mala gestión de la empresa en cuanto a la planificación del riesgo", ha subrayado, y "se ha demostrado que sí había indicio de delito para culpar a los directivos de FGV" en el momento del siniestro.

Según ha dicho, el mensaje que quiere resaltar después de este camino judicial es que "hay que intentarlo, aunque sea duro" porque "si no lo intentas no lo consigues" y "hay que romper con esa sensación de impunidad del poderoso y que eso depende de los ciudadanos" porque "ellos no se van a mover de su poltrona, de esos derechos que se creen que tienen de hacer lo que les dé la gana sin dar explicaciones.

"ESTABLECER EL VALOR DE UNA VIDA ES DIFÍCIL"

Garrote ha explicado que "no hay plazos" para fijar la fecha del juicio porque ahora se deberá determinar en qué juzgado recae y este, en base a su calendario, establecerá esa fecha. La asociación, ha recordado, pide cuatro años de cárcel, el máximo para un homicidio por imprudencia: "Establecer el valor de una vida es difícil, de 43 vidas todavía mas, es el máximo que marca la ley y eso es lo que pedimos".

Respecto a la posición que el PP ha mantenido estos 13 años, ha indicado que las víctimas siempre han intentado que "reconociera esa mala actuación anterior, que es lo que permitió el accidente, y la que se ha hecho posteriormente ocultando informes o dando órdenes a los medios de silenciar la noticia" pero solo han obtenido como respuesta "que todo estaba bien hecho" y que si se quejaban era porque querían dañar la imagen del partido y tenían "intereses ocultos".

"No hemos conseguido que se movieran ni un ápice en esa versión, es la espinita que nos queda", ha concluido la presidenta de la AVM3J.